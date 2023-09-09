對於美國眾議院中國委員會擬在9月11日與紐約的金融界高層進行「台海兵棋推演」一事，前國安會秘書長楊永明認為，他們是要美國企業主、華爾街投資家不要再去中國大陸投資，已經不是單純軍事上兵推。
根據新加坡《聯合早報》今（9）日引述英國《金融時報》報導，美國眾議院中國委員會擬在9月11日（下周一）與紐約的金融界高層進行「台海兵棋推演」。
英國《金融時報》9日報導，共和黨籍的委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）以及民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）將率領眾議院代表團參加這場兵推。
報導引述民主黨籍眾議員克利什納穆希說法稱，「我們會聽取金融業的想法，瞭解（北京）政策如何影響美國人的儲蓄和投資，以及國會需要做些什麼來幫助保護美國投資者和我們的國家安全。」
前國安會秘書長楊永明今在《新聞大白話》表示，他們是要美國企業主、華爾街投資家不要再去中國大陸投資，兵推現在代表政治意涵，已經不是單純軍事上兵推。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。