對於美國眾議院中國委員會擬在9月11日與紐約的金融界高層進行「台海兵棋推演」一事，前國安會秘書長楊永明認為，他們是要美國企業主、華爾街投資家不要再去中國大陸投資，已經不是單純軍事上兵推。

根據新加坡《聯合早報》今（9）日引述英國《金融時報》報導，美國眾議院中國委員會擬在9月11日（下周一）與紐約的金融界高層進行「台海兵棋推演」。

英國《金融時報》9日報導，共和黨籍的委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）以及民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）將率領眾議院代表團參加這場兵推。

報導引述民主黨籍眾議員克利什納穆希說法稱，「我們會聽取金融業的想法，瞭解（北京）政策如何影響美國人的儲蓄和投資，以及國會需要做些什麼來幫助保護美國投資者和我們的國家安全。」

前國安會秘書長楊永明今在《新聞大白話》表示，他們是要美國企業主、華爾街投資家不要再去中國大陸投資，兵推現在代表政治意涵，已經不是單純軍事上兵推。