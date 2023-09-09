行政院工程會9日指出，為避免政府資訊或民眾個資遭駭客竊取，已攜手數位部向產業合作，就不同資訊服務採購納入資安基本要求，且可以個案特性選擇不同的契約範本，強化政府資訊服務採購的資安防護。

工程會指出，科技發展及數位應用發展迅速，政府機關運作、關鍵基礎設施營運、陸海空運輸管理等，皆與資訊科技息息相關。依數位部去年監控情資統計，資安威脅以47.2％掃描刺探類、26.9％入侵攻擊類為最多，如政府敏感資訊或民眾個資遭駭客竊取，將嚴重影響民眾對政府信任。

工程會和數位部為此產業界合作，就不同資訊服務採購類型研訂資安基本要求，供機關依個案特性納入採購契約，以提升政府資服採購的資通安全。

但政府採購類型多元，資通安全又涉及高度專業，工程會指出，未來會將不同類型資訊服務採購應具備的通案性資安基本要求，統整納入契約範本，並依不同的資安等級提供標配、選配的項目，機關於辦理資訊採購時，即可依個案特性妥適擇定資安規範，。

工程會補充說明，本次研議的資安基本要求，已分別於8月11日及23日召開會議向相關機關、產業代表及公協會說明，當前正依所蒐集的意見微調後，公開予機關使用，同時也會思考設定必要的調適期，讓機關跟廠商有時間因應調整。

工程會最後表示，資訊服務採購契約範本新增資安基本要求後，可強化政府資訊服務採購的資安防護，也希望以政府採購引導產業發展，共同提升國內的資安防護能力。