雲林縣北港牛墟有1處古董市集，吸引民眾前來尋寶。（張朝欣攝）

雲林縣北港牛墟是雲林沿海地區最大早市，由於1天只要付3、400元清潔費即可擺攤，很受攤販們歡迎，且占地寬廣攤位多什麼都賣，吸引不少民眾前來撿便宜尋寶，9日開市日不少菜販促銷高麗菜，每台斤只要69元，菜販表示目前傳統市場高麗菜每台斤約100元，等於是打7折，買氣相當不錯。

北港牛墟位於北港溪畔河川地，原本面積不大，2019年經河川局重新整地規畫，擴大營運可容納300多個攤位，開市日為國曆尾數3、6、9日，即每個月有9個開市日，由於商品種類多且便宜，不僅吸引北港周邊鄉鎮民眾採購，不少外縣市民眾也會特地前來感受牛墟的常民文化。

最近菜價因颱風、產地持續降雨等因素上漲，不少菜販針對高麗菜促銷，菜販表示，因為在牛墟擺攤只要繳清潔費，可節省不少成本，因此回饋給消費者，每台斤只要69至79元，若較小顆或品相較差的，每台斤甚至下殺至50元，吸引不少民眾前來搶便宜，有人一買就是5、6顆。

攤商表示，牛墟與一般傳統菜市場不同之處，在於保留牛的文化，還有一些人在販售牛鈴、耕犁等各種牛隻用品，另外，很多農民自種自採各種農產品拿來牛墟賣，價格比傳統菜市場更便宜；一些古董玩家也會把收藏品拿來賣，在牛墟內形成1處古董市集，吸引不少人前來尋寶。

北港鎮長蕭美文指出，北港牛墟是全台僅存的3大牛墟之一，加上農曆1至3月北港朝天宮香盛期，來自全台各地信眾前來參拜，有些人會順便逛牛墟，因此人潮眾多。有攤販建議能妥善規畫逛牛墟路線，讓攤位更集中；定期舉辦牛墟文化節，讓更多人了解牛的文化，這些公所都已著手規畫中。