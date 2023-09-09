民進黨總統候選人賴清德與基隆頗有淵源，而基隆從7月起也陸續成立各行業「信賴台灣」後援會，9日基隆市信賴台灣運輸業後援會正式成立，共有500多人齊聚基隆長榮桂冠酒店，前進民進黨主席卓榮泰指出，暢通的內需及國際貿易，才會讓運輸業發展繁榮，本次運輸業後援會成立，就是要將也出身在大基隆地區的賴清德「運」進總統府。
本次信賴台灣運輸業後援會由莊清基擔任總會長，謝智超擔任會長，成立大會邀請民進黨前主席卓榮泰及立法委員洪申翰，與基隆市議會議長童子瑋、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和、立法委員候選人鄭文婷與民進黨籍市議員曾怡芳、許睿慈、吳驊珈及施偉政等前來共襄盛舉。
鄭文婷表示，賴清德與她都來自基層勞動家庭，且願為社會各階層廣大民眾服務，而我們能夠為在場大家提供什麼服務？就是「鋪路」，鋪一條打造更美好台灣、延續基隆「最佳利益」的道路。
鄭強調，在前市長林右昌與立委蔡適應的共同努力之下，北北基桃推出1200通勤月票，替無數在基層打拼的人們省了通勤費、基隆捷運第一階段路線定案，基隆捷運不再是空想，成為現在進行式、「北五堵國際研發新鎮」規劃定案，未來基隆人就業將「大起飛」。
議會議長童子瑋指出，這次的運輸業後援會包含貨櫃、貨運、汽車維修等相關產業，不僅是辛苦的基層勞工朋友，同時是台灣經濟發展最重要的基石，也是台灣頭基隆、基隆港得以運作的重要成員。過去幾年的疫情，影響諸多的基層勞工朋友，也因為大家與政府、防疫英雄們並肩前進，台灣正以高於世界平均的速度在穩健復甦。
童子瑋強調，未來基隆將肩負國家發展重要的角色，不管在能源轉型、國家安全、國際交流上，基隆都有無法取代的地位，而能帶領台灣穩健前進與世界接軌，唯獨有經驗、有歷練、有規劃能力、有執行能力的團隊，那就是賴清德總統與鄭文婷委員，勢必能在未來，延續基隆的榮光，讓基隆在台灣發光。
市議員許睿慈表示，很感動看到這麼多運輸業前輩一起相挺，其選區中正區多港，運輸業是接駁港口最重要的夥伴，感謝各位運將出席力挺，未來也會持續爭取運輸從業人員的權益。
市議員曾怡芳則表示，她的選區七堵區有相當多貨運及物流業者，運輸業也是基隆經濟發展最重要的功臣，未來也會持續關注司機員與相關從業人員之需求。
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