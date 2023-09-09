基隆市議長童子瑋（右）表示，未來基隆將肩負國家發展重要的角色，必須要有經驗、有歷練、有規劃能力、有執行能力的團隊，才能在未來讓基隆在台灣發光。基隆立委參選人鄭文婷（左）則表示，賴清德與她都來自基層勞動家庭，將為大家鋪一條打造美好台灣、延續基隆「最佳利益」的道路。（徐佑昇攝）

民進黨總統參選人賴清德的基隆市運輸業後援會總會長莊清基接受前主席卓榮泰授戰旗揮舞。（徐佑昇攝）

後援會成立現場有數百位以上運輸業者，座無虛席，皆力挺賴清德。（徐佑昇攝）

民進黨總統候選人賴清德與基隆頗有淵源，而基隆從7月起也陸續成立各行業「信賴台灣」後援會，9日基隆市信賴台灣運輸業後援會正式成立，共有500多人齊聚基隆長榮桂冠酒店，前進民進黨主席卓榮泰指出，暢通的內需及國際貿易，才會讓運輸業發展繁榮，本次運輸業後援會成立，就是要將也出身在大基隆地區的賴清德「運」進總統府。

本次信賴台灣運輸業後援會由莊清基擔任總會長，謝智超擔任會長，成立大會邀請民進黨前主席卓榮泰及立法委員洪申翰，與基隆市議會議長童子瑋、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和、立法委員候選人鄭文婷與民進黨籍市議員曾怡芳、許睿慈、吳驊珈及施偉政等前來共襄盛舉。

鄭文婷表示，賴清德與她都來自基層勞動家庭，且願為社會各階層廣大民眾服務，而我們能夠為在場大家提供什麼服務？就是「鋪路」，鋪一條打造更美好台灣、延續基隆「最佳利益」的道路。

鄭強調，在前市長林右昌與立委蔡適應的共同努力之下，北北基桃推出1200通勤月票，替無數在基層打拼的人們省了通勤費、基隆捷運第一階段路線定案，基隆捷運不再是空想，成為現在進行式、「北五堵國際研發新鎮」規劃定案，未來基隆人就業將「大起飛」。

議會議長童子瑋指出，這次的運輸業後援會包含貨櫃、貨運、汽車維修等相關產業，不僅是辛苦的基層勞工朋友，同時是台灣經濟發展最重要的基石，也是台灣頭基隆、基隆港得以運作的重要成員。過去幾年的疫情，影響諸多的基層勞工朋友，也因為大家與政府、防疫英雄們並肩前進，台灣正以高於世界平均的速度在穩健復甦。

童子瑋強調，未來基隆將肩負國家發展重要的角色，不管在能源轉型、國家安全、國際交流上，基隆都有無法取代的地位，而能帶領台灣穩健前進與世界接軌，唯獨有經驗、有歷練、有規劃能力、有執行能力的團隊，那就是賴清德總統與鄭文婷委員，勢必能在未來，延續基隆的榮光，讓基隆在台灣發光。

市議員許睿慈表示，很感動看到這麼多運輸業前輩一起相挺，其選區中正區多港，運輸業是接駁港口最重要的夥伴，感謝各位運將出席力挺，未來也會持續爭取運輸從業人員的權益。

市議員曾怡芳則表示，她的選區七堵區有相當多貨運及物流業者，運輸業也是基隆經濟發展最重要的功臣，未來也會持續關注司機員與相關從業人員之需求。