參山處舉辦南庄鄉石壁健走活動，9日上午熱鬧展開。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處舉辦南庄鄉石壁健走活動，9日上午熱鬧展開，年紀最小的是3歲的小朋友。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處舉辦南庄鄉石壁健走活動，9日上午熱鬧展開，由泰雅族長老林郁証主持祈福儀式。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處舉辦南庄鄉石壁健走活動，請來知名的金嗓歌后葉璦菱壓軸演出。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處舉辦南庄鄉石壁健走活動，9日上午熱鬧展開，準備原民風味烤豬大餐供遊客品嘗。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

交通部觀光局參山國家風景管理處，為了讓更多遊客了解南庄鄉原民部落的美，以及原民文化的深度，舉辦南庄鄉石壁部落健行，9日上午正式登場，所有參加遊客透過步行腳踏實地的接觸泰雅族石壁部落，欣賞雄渾的大石壁風貌，體驗泰雅部落紡識工藝的美，在原民部落一面享受美妙音樂，一面享用原民風味餐點，體驗更有深度的原民部落風情。

Hata la（泰雅族語，出發吧）參山處於9、10日兩天，在苗栗縣南庄鄉石壁部落舉辦第5屆「石壁部落健行」、部落音樂會與部落小旅行活動，500名遊客歡樂啟程，沿途有各式當地特產補給，終點還可享受烤大豬等部落美食，部落音樂會中不僅有許多原民歌手獻唱，壓軸更邀請到知名歌手葉璦菱登場。許多有登山健行習慣的長輩表示，能在具音響效果的群山環抱間聆聽金嗓歌后的天籟，果然不虛此行。

參山處今年特別安排著名舞團「Dance ＆ Heartbeat」帶領遊客展開健行前的熱身，路線全長約3.6公里，沿途有眾多野生植物、壯闊的自然山林美景，讓遊客盡情享受芬多精，途中也設有在地農特產補給站，民眾在登高眺遠也能同時品嘗原民特色美食。活動並提供T恤給報名遊客，完成健行後，提供完走證明供遊客作為紀念。今年健行活動最小年齡參加者只有3歲，媽媽說今年全家第1次參加，透過活動，讓家人一起相聚，希望明年能再來參加。

石壁健行活動今年進入第5屆，部落音樂會邀請到游牧樂團曾文凱、泰雅歌手曾宇辰等美聲獻唱，更有知名的金嗓歌后葉璦菱壓軸演出，現場熱鬧無比。苗栗縣長鄧桂菊表示苗栗縣有好山好水，感謝參山處舉辦石壁部落健行，讓更多人認識南庄，歡迎大家來到苗栗旅遊。