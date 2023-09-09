根據《美麗島電子報》第34波2024大選最新追蹤民調（9／5～7），詢問受訪者，以四位候選人，絕對不會投給誰？或是最不希望看到誰當選總統？民進黨賴清德仍以24.6％高居第一，無黨籍郭台銘16.7％位居第二，民眾黨柯文哲16.4第三，國民黨侯友宜10.5％最末。

另外，當詢問受訪者，還有4個多月就要投票選總統，以下這3位參選，您可能會投票給誰？民進黨賴清德38.8%，國民黨侯友宜21.0%，民眾黨柯文哲18.4%，不投票/投廢票6.2%。

根據《美麗島電子報》說明，本次調查時間2023年9月5日至7日為追蹤民調第34波。由戴立安問卷設計與分析，委託畢肯市場研究公司執行電訪，2023年期間以連續3日為1波調查，單日完訪400人，每波至少完訪 1200人。本次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。