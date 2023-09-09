近年來，全台各地公共工程時常出現流標，行政院工程會檢視近5年300多件個案後，發現9成案件均可順利決標，剩下1成則是流標案件，主因多為機關未按實際價格編列預算、訂定工期以及案量集中，工程會也陸續赴各縣市舉辦說明會，盼地方工程主辦機關於招標前應合理提出招標內容，好讓工程加速發包，順利進行。

工程會指出，過往公共工程個案個案流標均有其個別因素，主因多為機關應作為而未作為所致，包括未按實際價格編列預算、未按實際需要訂定工期及契約書圖規定不合理，另案量集中導致廠商觀望亦為原因之一。

工程會補充說明，工程主辦機關應訂定合理預算、工期、設計書圖契約及妥適安排推案期程，行政院已協調各中央主管機關採取相關因應，如地方接受中央補助的計畫發現有因物價調整須修正計畫，地方應儘速提出，行政院就修正計畫程序，已規定對於有因物價上漲或被動配合相關法定審議（如都市計畫暨交通影響審議、耐震法令變更等）而修正計畫者，得就個案情形於計畫總經費內先招標，減少物價波動影響程度。

工程會盼藉由雙向討論的過程，蒐集地方所遭遇問題及建議，例如共同性費用編列基準表與市場行情落差；設計單位認為工程單價符合市場行情但仍流標；補助機關要求年底前完成等。工程會將彙整分析各地方政府反映意見，將回應說明函各地方政府參考；涉及中央修法部分也會納入後續政策、法令及契約範本內容參考。

工程會強調，各工程主辦機關於招標前應合理提出招標內容，若發生流標應務實檢討個案關鍵原因，負起全責對症下藥，確實解決問題，切勿多次測試市場後才進行必要調整。