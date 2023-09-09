小玉兒日前赴杜拜拍攝新歌MV。（桓然數位提供）

創作女聲小玉兒Sonya推出全新單曲《沙漠之鷹》，為了符合歌曲主題意象，團隊特別斥資重金飛往杜拜拍攝主視覺與音樂影像，拍攝MV時小玉兒特別換上應景的中東造型服裝，前往炙熱難耐的沙漠取景，據當地領隊指出，現場沙漠溫度40度以上、當天最高還飆上50度。

小玉兒難抵這嚴峻氣候考驗，哭笑：「彷彿就像火在燒、皮膚感覺好燙很不舒服，最大的挑戰是在沙漠中行走，以為會很輕鬆，但5分鐘的路程走了1個小時。沙漠中沒有水喝、極度乾燥的環境讓我覺得非常口渴。風沙都黏上汗水上，當下只想趕快拍完。」

難得到杜拜工作，小玉兒把握空檔前往觀光，到了棕櫚島、黃金相框、老城區遊覽，更在沙灘上解放E奶特別穿上性感比基尼！也特別品嚐正宗的烤羊肉，她形容：「這個特別的體驗給了我對當地華人文化的更深入了解。無論是華人區的美食還是氛圍，都讓我彷彿置身於家鄉一樣，帶給我一份溫馨和親切的感受。」