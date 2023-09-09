《榮耀之路》導演哈希德阿米表示自己一開始就打算來台灣拍片，好好重現自己與弟弟當年在台北一起度過的美好時光。（甲上娛樂提供）

阿爾及利亞裔的法籍導演哈希德阿米二度入圍威尼斯影展之作《榮耀之路》，改編自其自身家族故事，集結歐洲實力派演員卡里姆萊克盧、沙伊恩布曼丁、魯比娜阿扎巴爾，分別演繹自己與弟弟、母親的真實往事，更為了重現弟弟2010年來台灣就讀台大的重要回憶，特地來到台灣取景拍攝，並與台灣演員宋芸樺、黃遠、鄭有傑合作，帶領觀眾看見最道地的台灣風景。

導演哈希德阿米找來同樣具有阿爾及利亞血統的男星卡里姆萊克盧飾演自己的化身伊斯梅爾，由於故事橫跨三個城市、三個時空，導演阿米特地給卡里姆一項任務，要求他為了如實呈現出男主角伊斯梅爾因歲月而改變的體態，必須大幅瘦身。為了達成這項艱辛的任務，來到台北拍攝期間，眼見其他演員和工作人員開心大啖麻辣鍋等台灣美食，卡里姆卻只能一天只吃一餐低卡水果餐果腹，劇組甚至特地為卡里姆租了一台飛輪送進他的飯店房間，讓他休息時間也不間斷「減脂」任務。而最終他也成功達成導演的期許，在短時間內減重17公斤！

導演哈希德阿米表示自己一開始就打算來台灣拍片，好好重現自己與弟弟當年在台北一起度過的美好時光，他更感性表示，「台北是唯一能完成這部電影的城市。」片中伊斯梅爾與弟弟埃沙走訪過的景點，包含烏來、小巨蛋、西門町等地，也都是導演阿米當年與弟弟真實走過的場景，因此這一次來台拍攝對導演阿米而言，宛如一條追憶已故弟弟的思念之旅。就連片中一場兩兄弟誤打誤撞搭上一台「KTV計程車」的戲，也是真實發生過的事情，回憶起當年和弟弟一起在計程車上K歌的趣事，導演阿米也忍不住笑稱「記得那時候的司機先生相當熱情，現在想起來簡直太瘋狂了！」《榮耀之路》將於9月28日在台上映。