「本土劇女神」陳子玄推出首本電子寫真，一系列辣照讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，近來上節目分私密房事時，自爆某任男友恩愛時的癖好，甚至在坦誠相見時，對方居然毫無生理反應，讓在場來賓難以置信。

陳子玄上節目《11點熱吵店》分享私密房事，她透露大學時與男友交往三個月後，兩人才發生親密關係，沒想到男方很愛在恩愛過程中詢問問題，不管做什麼步驟前，都會先徵詢她的意見，但最震驚的是明明兩人坦承相見，男友卻沒有任何生理反應，讓她當下相當傻眼，懷疑是否自己不夠性感，或毫無吸引力可言。

女人別碰這些男人！陳子玄、陳天仁都遇過軟男？薔薔遇摳男蹭販 。（影片／ 11點熱吵店Youtube）

陳子玄指出好不容易讓男友起了反應，正當覺得還是有吸引力時，只見男友腳一開竟瞬間掉下來，來賓則是幫忙圓場：「應該是太緊張」，接著她補上一句話：「他瞬間掉下來之後，就發射了」，讓在場所有人都傻了眼，她表示當下興起想要分手的念頭，不過最終還是又交往三到四個月，雖然男友終於有了生理反應，但過程卻僅有10-30秒。

不過導致兩人分手的原因，陳子玄表示對方常急著發生關係，因此完全「沒有前戲」， 讓她覺得交往以來一直包容對方，卻不被對方尊重，因此決定斬斷這段感情。