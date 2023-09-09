台、瑞合製公路電影《陌路三兄弟》4日晚間舉行開鏡儀式，曾以《倒楣性愛和瘋狂A片》一片榮獲柏林影展金熊獎的瑞士製片人丹韋克斯勒，以及台灣製片人曾製作VR電影《囍宴機器人》並獲許多國際影展肯定的陳斯婷、洋雅苳率領導演瑪莉亞尼科里埃爾，和3位主演瑞士演員皮耶安東尼、台灣演員鳳小岳、納曜達亞卡浪於桃園蘇家莊園出席開鏡儀式，祈求電影拍攝順利。

本片是台灣首部與瑞士聯合製作的電影，將在桃園、宜蘭、花蓮、雙北取景拍攝，為瑪莉亞將她對台灣的熱情與個人家庭人生經驗投射在這部詼諧的家庭公路電影。瑪莉亞說：「《陌路三兄弟》是一部關於兩個文化產生匯集的親情故事。製作團隊的組成也是同樣令人期待，台灣及瑞士的團隊一起在這趟公路旅程中過關斬將，我非常期待和台灣專業又充滿野心的台灣劇組，一起完成首部台灣瑞士合製的電影。」

《陌路三兄弟》為⼀部家庭公路電影，影片深層探討自我認同與種族認同，對片中的三兄弟來說，生理背景不是問題，對自己文化、根的歸屬才是至關重要的。而本片男主角之一鳳小岳身為台歐混血，看完劇本後非常有共感，便一口答應出演，鳳小岳說：「我相信沒有一個角色是完全跟自己一樣的，但這次的角色確實非我演不可，人生經驗或許不盡相同，然而以混血兒的成長背景切入，的確有許多自我認同的疑惑及在成長過程中的逆境。」

鳳小岳還提到：「這會是一次很熱血的拍攝，拍攝前以隔空連線的方式開始討論，與導演對於劇本有深入的探討；在自我認同、文化差異上需要花更多時間去感受及理解。」開拍前也有很密集的現場排練，與演員及工作人員們團隊建立了很好的信任與溝通，他也表示非常期待開拍後的火花。