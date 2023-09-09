金馬影后陸小芬重現電影《看海的日子》經典畫面。（文化部提供）

歌后許景淳（左起）、影后陸小芬於藍皮文博號特展車廂上合影。（文化部提供）

迎接2023臺灣文博會，文化部所屬國家鐵道博物館籌備處推出為期9天的「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列活動，9日上午於南港站開行首發列車，包括文化部長史哲、交通部臺灣鐵路管理局局長杜微、金馬影后陸小芬及美聲歌后許景淳等各界貴賓出席搭乘。

文化部長史哲透露，除了從今天起9天的藍皮文博號專列，文博會期間，鐵博園區內也將推出「臺北市中心地表上目前唯一行駛的火車」藍皮號動態復駛，歡迎大家關注後續公布。

歌手許景淳以清亮婉約的歌聲演唱鐵路民謠「丟丟銅仔」，為專列首發活動展開序幕，首發的「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列，全程主要運行於宜蘭線，山海之間的秀麗風景，是許多知名電影的取景地點。

專列首發活動特別邀請以電影《看海的日子》榮獲金馬獎影后的陸小芬一同搭乘，在列車上分享影人心中的藍皮火車記憶，彷彿將時空帶回到1983年電影裡的那班列車上，再現女主角白梅坐在火車上遙望窗外開闊海景，與遠方龜山島的經典畫面。陸小芬說，「今天能夠坐在當年電影裡同一個位置、同一個窗邊，心情真的特別激動。」也更加期待未來鐵道博物館的開館

「藍皮文博號－文化走讀藍皮記憶」專列，特別協請臺鐵局將原本運行於南迴線的藍皮解憂號車隊，首度移至北部開行，除了4輛懷舊車廂外，鐵博籌備處特別規劃1輛展覽車廂，呈現2023年文博會期間鐵博園區《流動的往事─景框內外的藍皮記憶》特展精華內容，藉以展示火車作為記憶與故事載體，在電影作品中體現鐵道文化。

專列行程分為上、下午班次，上午班次由南港站出發，中途停靠猴硐及大里站，至宜蘭站結束；下午班次自宜蘭站出發，中途停靠頭城及瑞芳站，至南港站結束。途中將介紹明年即將通車滿百年的宜蘭線，並特別安排列車在石城站到大里站之間以時速40公里慢速行駛，讓乘客透過藍皮客車特有的上升窗，一覽太平洋湛藍海景，感受海風徐徐吹拂的慢遊樂趣。中途停靠的猴硐站和頭城站，則安排車站週邊的街區文史走讀行程，並搭配鐵博特色便當，期待與民眾一起創造專屬的藍皮鐵道記憶。