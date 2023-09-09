民進黨總統參選人賴清德出席「北區宗教賴清德後援會成立大會」，他表示，非常感謝北區宗教委員會在大家努力之下，成立賴清德後援會，台灣的宗教非常了不起，台灣是移民的社會，幾百年來每個階段都有人來到台灣努力，大家都很清楚不管先來後到，只要認同台灣，就是台灣國家的主人。他也說，有些國家是無神論國家，過去「隔壁」曾經把神明請到廁所，眾神讓台灣有了主權，讓我們的宗教可以繼續發展下去。

賴清德指出，跟別人不一樣的地方就是我們有眾神保佑，眾神要讓賴清德當選，國會過半，俗語說，每件事情都要神保佑也要人努力，面對台灣這場這麼重要的選舉，關係到台灣的未來和影響民主體制是否能夠體制，也跟後代子孫的幸福有關，一定要努力打拚，把眾神請出來完成偉大的任務。

賴清德說，台灣的宗教非常了不起，台灣是移民的社會，幾百年來每個階段都有人來到台灣努力，大家都很清楚不管先來後到，只要認同台灣，就是台灣國家的主人，在數百年過程中，每個前後來的群族，都有自己的信仰，才會在各種開墾和困難度過難關，有各種神明保佑。

賴清德指出，台灣是信仰的中心也演變成公益的化身，做善事幫忙貧苦的人，在台灣民主過程中也出了很多努力，當年在獨裁的時代，宗教受到打壓，站在最前面對抗專制獨裁的基督教，今天成立後援會第一個目標就是眾神讓台灣高票當選，在第一線率領民主大聯盟的委員，共同守護台灣。

賴清德表示，守護台灣最重要是主權，有人問他「主權」是否能用更簡單的話來說明，就是「所有權」；台灣人民在這塊土地上定期改選國會政府，總統副總統選舉、立委選舉等，定期改選服務人民，自然就是主權獨立的國家。

賴清德指出，因為我們有主權，大家有所有權才會有意義，我們要有「所有權」才能繼續努力，才有民主，民主就是人民作主，如果沒有主權，人家來就把我們趕走，有了自由才會有宗教自由。

他說，有些國家是無神論國家，過去「隔壁」曾經把神明請到廁所，天主教或基督教都曾遇到這樣的困難，眾神讓台灣有了主權，讓我們的宗教可以繼續發展下去。

賴清德提到，如果他當選總統，政府來做善事，和宗教一樣發揮公益的精神，做善事政府也有責任；政府推動國政要有公益的精神和善男信女共同做公益，蔡總統這幾年她有這樣的精神，我們政府照著這個方向

賴清德說，蔡總統長照2.0，照顧65歲以上長者、身心障礙者和孤單老人，他說，馬英九時代，一年照顧65歲以上長輩的預算是50億；蔡政府時代，預算是650億；若他當選總統，要把長照2.0再推動到長照3.0，大家一起做善事讓長輩可以得到照顧。

賴清德也說，家庭照顧小孩也是幫忙，為了減輕照顧孩子的負擔，蔡總統有0到6歲國家一起養，都有領到政府補助；馬總統時代，只有150億預算，蔡政府有1200億的預算；如果他順利當選推動0到6歲國家養2.0升級版，孩子得到更多的照顧。

他說，最近也提出一個政見，公私立大學學費差太多，補助7成、3萬5千元的學費，明年就會推出，國家利用教育栽培人才，個人透過教育來增加自己的技能和生活，國家也會好。