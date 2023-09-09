美食藝術家耿慶芝教觀眾自製桃子果醬，呼應電影《桃子樹的最後豐收》。（海鵬提供）

一年一度的2023世界民族電影節將於15日登場，除了56場的免費電影欣賞外，今年更配合「穿梭幸福」主題，別開生面推出「桃子醬醬好」、「塔羅好好玩」及「紗麗初體驗」3場極為有趣的文化體驗活動以饗觀眾。

實體活動除搭配電影《桃子樹的最後豐收》故事，邀請美食藝術家耿慶芝教觀眾自製桃子果醬；並結合電影《願望咖啡館》劇情，邀請「星座塔羅女巫」傅子綺來幫觀眾占卜未來；更搭配電影《偉大的印度廚房》，特地邀請紗麗老師Lily Lu、旅遊作家黃作炎來教觀眾現場穿戴「紗麗初體驗」。

其中知名「星座塔羅女巫」傅子綺，曾經精準預測王菲、小S懷孕生女等演藝界大事；也曾為知名歌手蕭敬騰、丁噹、五月天冠佑諮詢占卜預測運勢。在國際舉行占卜演講超過300多場，去年更曾準確預測比特幣將漲到6萬美金，預測範圍涵蓋娛樂、健康、經濟及民生等，不論愛情、工作、人生規劃及身心靈療癒都難不倒她。3場文化體驗活動將於16日至17日在光點華山電影館二樓藝文廳舉行，10日開始報名。