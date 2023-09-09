台南市東區自由路附近巷內一處民宅，今天下午傳出臭味，鄰居察覺有異報案，消防人員破門而入時，赫然發現1對年約55、56歲的男女，全身腫脹陳屍在被封死的臥室內，明顯死亡多時。據查，死者已欠繳多個月的房租，警方除聯絡家屬，也通報檢方相驗查明死因。

員警還發現，2名死者並無明顯外傷，屋內也沒有打鬥的痕跡，加上亦無外力侵入現象，初步判斷應非他殺。

據鄰居指出，有5、6天沒有看到這對男女。管轄的市警一分局除到場蒐證，也聯絡死者的家屬，並通報檢方相驗。

不過，當消防人員進入屋內時，屋主飼養的2隻狗狗立即從客廳跑進臥室，並躲在主人的屍體旁，似乎知道主人已經過世。

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