台南近期受低壓帶影響，持續發生局部大雨甚至短時豪雨，市區7、8日都傳出積水，多處道路預警性封閉，台南市水利局持續開設水災3級應變中心。曾文水庫7天進帳近200毫米雨量，蓄水率將突破9成，南水局預估可穩定供水到明年春季。

台南市連日來受低壓帶影響，7、8日2天都發生短時強降雨情況，多處道路積淹水，昨天安南區安中路、長溪路都傳出災情。

台南市水利局統計，8日起至9日上午為止，全市最大累積降雨量為安平區164毫米，北區142.5毫米，永康區129.5毫米，7日起持續3天開設水災3級應變中心，監控各抽水站與抽水機組正常運作。

永康區太子廟中排因排水能力不足，老舊護岸坍塌，8日一場強降雨讓護岸損壞60公尺，市府水利局緊急搶修，順利完成損壞段鋼板樁打設，9日進行護岸補強。後續爭取3000萬補助經費，預計將在汛期後辦理護岸復建作業。

台南市長黃偉哲說明，台南治水只有25年防洪頻率，就像「用小水杯接大桶水」，一定會溢出來。雖有淹水，但雨一停，水退得也快。強調持續努力治水。

連日雨勢下進曾文與烏山頭水庫集水區，最近7天來，曾文水庫累積199.5毫米降雨量，烏山頭水庫累積184.7毫米降雨量，後者蓄水率已達9成1，曾文水庫89.53％，預料近日突破9成。

南水局表示，水情燈號已恢復正常的藍燈，會在水庫安全前提下，最大化蓄水，未來是否調節性放水或洩洪，還要看降雨情況，目前曾文、烏山頭與南化3座水庫的水量可供灌今年秋冬雜糧、明年1期稻作與雜作，到明年春天都可穩定供水。