新北市動保處於中和民有寵物公園舉行重視毛寶貝行走安全活動，特別聘請訓犬師為犬隻做行為訓練教學。（新北市動保處提供）

9月9日是台灣狗狗節，新北市動保處今於中和民有寵物公園舉行重視毛寶貝行走安全活動，特別聘請訓犬師為犬隻做行為訓練教學，教授飼主如何避免犬隻亂吠、亂大小便、亂咬人及暴衝，讓毛寶貝能溫和親人，在戶外行走也能行的安全。

動保處指出，9月9日狗狗節是一個專屬台灣的動物節日，將狗狗社會化融入人類世界，是訓犬的終極目標，人是在學校及團體中去學習社會化，動物則需要透過飼主對動物進行反覆的練習來學習，當練習的次數越頻繁，狗狗也會更加的熟悉。

動保處特別聘請訓犬師為犬隻做行為訓練教學，教授飼主如何避免犬隻亂吠、亂大小便、亂咬人及暴衝，讓毛寶貝能溫和親人，在戶外行走也能行的安全。

訓犬師楊君儀表示，毛寶貝能透過學習來增強理解能力，所以訓練有素的狗在學習行為指令時，會更加的準確而快速，每隻狗狗都有希望在飼主愛心及耐心的照顧成為乖巧聽話的毛寶貝。

動保處透過活動宣導遛狗繫繩規定，因以往屢傳飼主未繫繩而導致的車禍、咬傷或走失的意外，根據新北市動物保護自治條例第7條特別規定，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應依寵物之體型及種類，使用鏈繩等適當防護措施，以管控寵物行動，違者處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。