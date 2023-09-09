行政院會7日宣布通過「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計5年投入新台幣52億元經費，鼓勵外籍生來台，並促進畢業後留台工作。全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）認為，此舉恐壓縮國內人才就業機會；教育部則回應，少子化挑戰嚴峻，以及多個產業缺工及國際人才競爭，希望擴大來台就學僑外生人數，並在畢業之後留在台灣就業。

全教產表示，樂見國際生自費來台擴增國內學校生員，但政府補助所謂的優秀國際生，不只定義不明確、未來若要留台工作至少2年，恐壓縮國內人才就業機會，「本土學生的素質跟能力難道比不上嗎？」

「教育部說好的給年輕人機會呢？」全教產提到，之前新南向產學專班，出現學生打黑工亂象，且未來若只是進入企業生產線工作，花人民納稅錢外，還有本末倒置、捨近求遠之嫌。

教育部說明，台灣少子化挑戰嚴峻，多個產業缺工及國際人才競爭，國家發展委員會自110年起推動強化人口及移民政策，其中透過擴大吸引及留用僑外生，希望擴大來台就學僑外生人數，畢業後並留台工作。

教育部指出，「促進國際生來台及留台實施計畫」係配合國家發展委員會擴大招募人才策略規劃，將依產業需求整合大學校院進行海外招生並設立招生基地，協調國發會、經濟部、外交部、勞動部、內政部、僑務委員會及教育部相關行政資源，同時與企業合作提供產學獎學金，教育部也將與學校及企業共同建立篩選機制，吸引優秀學生來台就學，並藉由強化國際學生就業輔導措施，促進優秀國際學生留台就業。