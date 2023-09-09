本季太空人先發中外野手人選一直不固定，幾乎由麥柯密克（Chas McCormick）、杜邦（Mauricio Dubon）和邁爾斯（Jake Meyers）輪流擔任，美媒《The Athletic》記者羅姆（Chandler Rome）報導稱，74歲的老教頭貝克（Dusty Baker）對於麥柯密克的體重控管有意見，才導致對先發人選游移不定，貝克反駁這項傳聞。

太空人球迷替麥柯密克打抱不平，認為他才是先發中外野手的不二人選，麥柯密克攻擊指數高達0.888，在隊上超過200打數的太空人選手中，僅次於阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）和艾爾圖維（Jose Altuve），防守上UZR（5.9）、DRS（3）等進階數據，也證明麥柯密克並非守備的拖油瓶。

太空人中外野手人選也不是依據對方先發投手來排定，貝克終於作出解釋，他表示自己曾經和麥柯密克談論陣容安排，認為麥柯密克季初頻繁進入傷兵名單的狀況，影響了固定先發的機會。今年麥柯密克出賽95場，繳出2成89打擊率，單季全壘打數也突破20大關。

貝克也反駁自己批評麥柯密克體重控制的傳聞，如果認為子弟兵體態不佳，就不會每周替球員帶上香蕉布丁，「至於我不喜歡麥柯密克的新聞，我完全不曉得這是怎麼一回事，也一度引起騷亂，這是完全沒有必要的猜測。」