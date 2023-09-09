張姓駕駛追撞前方重機後，「車頭刁住重機」沿路開。（翻攝社會事新聞影音）

網紅「重讀」陳昱中（8日）深夜21時許，騎乘重機在士林劍潭站遭一名酒駕撞飛，造成全身多處擦挫傷送醫治療，而重機就卡在肇事休旅車車頭，駕駛一路開著「6輪車」一路肇逃，畫面曝光！

台北市士林區承德路昨（8日）深夜21時5分，一名53歲張姓男子開車行經承德橋往士林方向行駛，竟追撞網紅「重讀」陳昱中騎乘的大型重機，「重讀」被撞飛全身多處擦挫傷，機車當場卡在車頭上，但張男竟沿路開車逃逸，將車停放在基河路後，下車徒步逃逸。

目擊者自事發後，便尾隨肇事車輛並報警，告知警方張姓駕駛的所在位置，士林分局警方獲報後，便立即趕往文林路現場，依準現行犯將張男逮捕。

警方表示，交通事故造成大重機騎士及乘客四肢擦挫傷，送醫後所幸無大礙；陳姓大重機騎士經酒測未飲酒，而張姓汽車駕駛酒測值達1.09mg/L，依公共危險罪移送法辦。

士林分局呼籲用路人，切勿酒後駕車，酒後應搭乘大眾運輸工具、計程車或找代理駕駛，喝酒不開車，開車不喝酒，醉不上道。

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