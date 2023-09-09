國民黨總統參選人侯友宜衝刺選情，全國競選總部的架構已確立，國民黨主席朱立倫周三中常會宣布，10月將成立全國競選總部，據悉將由朱立倫出任主任委員，而前立法院長王金平則維持過去角色，將出任後援會總會長。而全國競選總部的地點，將設在國民黨中央黨部所在的八德大樓2樓，各縣市總統和立委的聯合競選總部也將同步進行。

朱立倫周三在中常會宣布，將開始推動各縣市的總統和立委的聯合競選總部，下月會成立全國競選總部。他表示，這些總部的推動就是要匯集社會各界的力量，支持總統和立委的候選人。

據了解，朱立倫曾數度勸進王金平擔任競選總部主委，但王金平婉拒，承諾會全力幫忙，而先前王金平已為侯友宜成立厚友誼立委後援會，因此應會延續角色擔任全國後援會會長。

黨內人士透露，接下來來有多場產業後援會將成立，包括農會系統、演藝工會以及各省市同鄉總會等後援會，也都在籌組中。

侯友宜各縣市競選總部主委、後援會長及顧問團總團長的「三長」名單，黨中央已將黨部定案的人選送交侯友宜競選辦公室，由侯辦做最後確認後定案，尊重侯友宜的安排；藍營執政14縣市長是縣市選戰最重要操盤手，將出任各縣市競選總部主委。侯友宜也將在今晚宴請14縣市長，盼大團結贏得勝選。