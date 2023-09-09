桃園市2023崙坪音樂村活動9日開幕，開幕式由客語歌王劉劭希帶領小朋友組成的樂團「搖滾童謠」，帶來童真又搖滾的歌曲表演炒熱氣氛。（蔡明亘攝）

桃園市2023崙坪音樂村活動，9至10日在觀音區崙坪文化地景園區熱鬧登場，工藝館內介紹客家的百工百業。（蔡明亘攝）

桃園市崙坪音樂村活動9至10日在觀音崙坪文化地景園區登場，與「小藏市」合作文創市集，現場有許多不同風格攤位。（蔡明亘攝）

桃園市觀音區崙坪客家生活樂系列活動最高潮「2023崙坪音樂村」今起連2天在崙坪文化地景園區熱鬧登場，現場除有客家民謠瑜珈、文創市集、手作坊、泡泡趴，還邀彭佳慧、謝宇威、羅思容等金曲歌王歌后演出，邀請民眾一同來崙坪體會客音之美。

崙坪音樂村9至10日規畫精彩演出與活動，今開幕儀式由客語歌王劉劭希帶領小朋友組成的樂團「搖滾童謠」，帶來童真又搖滾的歌曲表演炒熱氣氛，並由現場來賓一同敲響銅鑼，為2天活動揭開序幕。

桃園市政府祕書長詹榮鋒表示，崙坪文化地景園區環境優美，適合親子同樂，民眾來遊玩同時，還能參觀園區內保有的文化遺構，這邊更入選為世界客家博覽會8大副展館之一，今看見搖滾童謠的小朋友們演唱客語歌曲、春麵樂隊也有精彩表演，讓他感受到客語的傳承相當感動，期待崙坪音樂村活動和世客博能多元展現客家文化，且世客博周周都有豐富活動，盼讓更多人認識客家。

客委會副主委范佐銘說，崙坪音樂村活動為客家音樂開道，更將客家音樂一代代傳承，讓客家文化落地生根。現正展出的世客博，展出多元面向的客家，期待更多不同族群的朋友能藉此機會接觸客家、認識客家，看見客家文化的元素與精神。

客家局長林昭賢表示，崙坪音樂村邀請彭佳慧、謝宇威、羅思容等金曲歌手輪番演出，還有「國民姑丈」羅時豐及林生祥、春麵樂隊、神棍樂團、Voco Novo爵諾歌手等團隊，同時也有「海鷗K人聲樂團」帶來的「Hakka貝拉親子唱」，用客語帶來全新音樂詮釋，邀請親子體驗客音之美。

舞台周邊也有不同活動，「共下尞健身」在客家民謠的撥弦裡練習瑜伽，帶領民眾以雙腳踩著大地，感受空氣、聲音與肌膚的接觸。「非洲派對」以強烈的拍子帶動心跳加速，Remix南方非洲的客家音樂，帶領民眾感受不一樣的客家混種舞蹈風貌。

林昭賢說，這次活動也與「小藏市」合作文創市集，現場有許多不同風格攤位，還有「百工百業識客家手作坊」邀民眾手作客家香氛、艾草皂、青草茶、客家菜包、捏苔球及拇指琴體驗，現場還有泡泡機及魔幻泡泡風車帶來令小朋友瘋狂的魔幻泡泡趴，更有棉花糖達人製作花式棉花糖贈送給大小朋友，相信是場充滿樂曲和歡樂的客式嘉年華。