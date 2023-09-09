務農人口越來越少，尤其選擇務農的年輕世代更是少之又少，不料近日一名男網友透露，3年前畢業後成為返鄉青農，並成功申請到100萬元的「青年從農創業貸款」，但近年因為缺水的關係，農業用水遭限制只能選擇休耕，他為了過生活被迫另覓出路，沒想到卻因此違約，只能一次把剩餘款項還完，甚至還依照利息支付違約金，引起討論。

一名男網友近日在《Dcard》表示，3年前大學畢業後不知道要做什麼，家裡又剛好有一塊農地，他因此決定當返鄉青農，並在跑了幾趟農會後成功申請到100萬元的「青年從農創業貸款」，雖然不能大富大貴，但卻讓他可以自食其力，生活過得相當充實。

不過原PO指出，這兩年各地水庫缺水，民進黨政府第一個就針對農業用水進行限制，根本沒辦法耕作，而除了要還貸款之外，生活還是要繼續過，睡醒就需要吃飯，他只能選擇找一份工作暫時度日，直到最近連續兩個颱風讓水庫大補，終於要苦盡甘來，結果他卻接到農會貸款部門的電話，告知他違約了，必須把剩餘的41萬多元還完，還要依照銀行利息支付違約金。

原PO詢問後才得知，該貸款是鼓勵青年回鄉務農，其他的額外年收入若高於12個月的基本薪資，就會被認定並非在務農，代表就算找的工作只領基本薪資，但有領到年終或其他津貼都會造成違約。

「休耕是政府決定的，不是我願意的！」該名網友坦承，了解狀況後心情難以平復，因休耕並非他自願，基本薪資也是政府認為至少要有這樣的收入才能正常生活，且雖然休耕但貸款還是要繼續付，要不是父母狀況還過得去，拿出這筆錢不會影響到生活，那到底該如何是好。

男網友說，相關細節合約上其實都有，但他把事情說出來並非想要怪罪任何人，而是想抒發情緒，「只是想到這樣事情，這樣的機制，就有些覺得不恰當，又想到台灣的某處，可能也有遭遇同樣事情的人，不知道他們是熟讀合約，困頓的過著生活，還是跟我一樣違約，不知道有沒有父母能夠幫助他們，又或者是像貸款專員說的，如果手上沒現金，先把你的地拿過來農會抵押」。

誇張的內容瞬間引爆討論，其他人一面倒怒批「這可以申訴吧？就休耕沒收入，還不能去打工生活」、「雖然違約在先，但支持去談看看，畢竟休耕也不是大家願意的」、「因為沒水可以耕作所以休耕額外找工作，沒覺得不妥啊⋯⋯申訴看看吧」、「X的，這什麼政府」、「這跟沒保勞保沒上班還叫你繳國民年金一樣」。