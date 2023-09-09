為了遏止「行人地獄」的標籤，台北市政府日前推動「機車退出騎樓、人行道」措施，不過仍有部分機車停入人行道的狀況。有民眾試圖拍照檢舉，結果發現從9月1日起，所有人行道檢舉違規停車照片中都要拍攝到機退牌（禁停車牌），如果該路段沒有機退牌，就僅能檢舉嚴重影響行人通行的車輛。對此民眾黨議員陳宥丞就質疑，停管處或交大可憑路段辨別是否為禁止停車區，為何還要民眾多此一舉拍攝禁止停車告示？

陳宥丞表示，日前接獲民眾陳情，表示住家附近機車停入人行道的狀況嚴重，以往尚可以憑藉著檢舉讓違規停車的情形不會持續惡化，但近日其發現檢舉被退件，在親自打電話去分局確認後，方得知從「9／1開始所有人行道檢舉違規停車照片中都要拍攝到機退牌（禁停車牌），如果該路段沒有機退牌，就僅能檢舉嚴重影響行人通行的車輛」。

陳宥丞質疑，隨著各局處資訊系統日漸進步，停管處及警察局等執法單位，應可從系統中直接查明該地址路段是否為人行道禁止停車區域，為何需要民眾多此一舉拍攝禁止停車牌面照片？機車在人行道的錯誤停車樣態，市府亦有公告，若民眾拍攝的照片符合公告的錯誤停車樣態，理應可以檢舉成立開罰，與是否拍攝到禁止停車牌面應無涉。

對此交通大隊表示，為避免機車停放人行道影響行人通行，停管處推動「機車退出騎樓、人行道」措施，於實施路段設立禁止停車標誌告示民眾，警察局則配合停管處政策，針對實施機退路段之違停車輛加強執法取締。倘經民眾檢舉者，如經查證違規事實明確者，即依道路交通管理處罰條例據以執法。

停管處則表示，法令修訂後，民眾可檢舉人行道、騎樓違停，因此警局受理檢舉量大，若警局內部規範民眾檢舉應拍到機退牌面，停管處將與警方了解並討論實務認定標準，據悉應該不是以拍到機退牌面來決定受理檢舉與否，未來也會加強向民眾宣導。