U18世界盃青棒賽賽程進入倒數第2天，韓國隊9日以3比1擊敗荷蘭隊，確定奪下季軍戰最後1席門票，明天將與美國隊爭第3。

由於中華隊昨天擊敗荷蘭隊，提前確定冠軍戰對戰組合，U18冠軍戰賽史將上演首次「台日大戰」，中華隊要拚隊史第3冠。而季軍戰門票則要等今天前2場賽果才能決定。

今天第1場比賽由波多黎各以4比3擊敗美國隊，保有季軍戰一線生機，但仍要看韓國、荷蘭之戰結果而定。第2場比賽韓國隊開局就空攻下2分，3局再下一城，最終就以2分差勝出。

韓國擊敗荷蘭，形成美國、韓國、波多黎各戰績同為2勝3敗，在戰績互咬、比較對戰優質率（TQB）的情況下由美國、韓國晉級季軍戰。

此役對韓國十分重要，贏球將能爭季軍，教練文龍洙表示，今天所有球員都把這場比賽當作最後一場在打，盡全力比賽，「雖然這次賽程安排緊湊，選手身體也有些疲憊，但仍盡力打完，球員表現很不錯。」

文龍洙認為，賽程安排對各隊都是一樣的，「但如果有多幾天的休息時間，韓國隊表現一定會越來越好。」預賽韓國隊以1比5不敵美國隊，兩隊明天將再次交手，今天也刻意控制金澤延的用球數，讓他在明天的比賽還可以登場。

對於明天兩隊再次交手，文龍洙對自家球員有信心，「雖然黃晙舒沒辦法再投，但還有其他投手可以用，上一場對美國球員是比較疲憊的狀態，明天只要照平時準備的好好發揮出來，還是有勝算。」