雲林縣「北港免廢市集」在北港礫間廠登場，提醒大家物盡其用、減少浪費。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「北港礫間接觸曝氣氧化廠」經整修7月啟用，除可改善北港溪水質，並取得環境教育場域認證，9日結合在地社團舉辦二手、免廢市集，共有20餘攤位，主辦單位表示除了推動淨零綠生活，也希望藉由市集鼓勵大家走到戶外，礫間廠環境優雅，非常適合一邊擺攤一邊親子同樂。

「北港免廢市集」活動9日在北港礫間廠展開，上午二手市集、下午免廢市集，除了北港在地民眾前來擺攤，還有雲林縣虎尾、麥寮等鄉鎮，以及嘉義縣民眾共襄盛舉，大家把不需要或少使用的家具、玩具、電器用品、書籍拿來廉售或免費送人，就是希望不要浪費，養成愛物惜物的好習慣。

免廢市集召集人李益廷表示，北港免費市集成立1年多，之前都在市區麥當勞附近小公園辦理，此次北港礫間廠免費提供場地，希望共同合作，鼓勵大家「物盡其用」、「減少資源浪費」，礫間廠則宣導「水資源回收再利用」、「潔淨家園」、「守護河川」等理念，一起推動淨零綠生活。

李益廷說，目前雲林縣免廢市集以虎尾鎮規模最大，嘉義縣市也推動得很好，北港地區起步較晚，但愈來愈多人加入，免廢市集除了傳遞愛物惜物理念，同時也結合假日親子活動，希望民眾全家一起來擺攤，當成是戶外野餐活動，增進親子關係，也可參訪礫間廠，了解住家汙水、雨水與北港溪水是如何淨化。

北港礫間廠指出，廠區經過整修，增設籃球場與兒童遊憩設施，並規畫國中小與一般民眾環教教案，打造親水與水利教育空間，此次與免廢市集合作，希望提醒民眾日常物資與水資源都不是無限量的，「有時當思無時苦」，愛惜物資同時減少汙染，才能把好環境留給下一代。