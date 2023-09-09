前衛生署長楊志良今（9）日在《聯合新聞網》投書喊話「郭董放下吧！救救你愛的中華民國」；對此，郭台銘競辦發言人黃士修在臉書認為，楊志良日前脫口說「家暴是因為不能打蔡英文，才去打老婆小孩」，被他逼道歉所以心裡不舒服。楊志良今日也對此回應，投書跟黃士修沒有關係，他從頭到尾都沒有要郭退選，但郭是聰明人，那個話他應該聽得懂。

楊志良今日在《聯合新聞網》以「郭董放下吧！救救你愛的中華民國」為題發表文章，直言「郭董，請你退選，成就多數民眾下架民進黨的渴望吧！」

根據《壹蘋新聞網》報導，楊志良對此回應，投書跟黃士修沒有關係，且他從頭到尾都沒有要郭退選，但郭是聰明人，那個話他應該聽得懂。

楊志良指出，「我當然沒有要他退選」，只是跟郭說提出政見最重要，「不是說我要選、我要選總統」，民主社會要選總統都尊重，一來就叫郭退選不像話，

楊志良強調，「我是跟他說，你要提出感動民眾的政見，你們（媒體）再把文章讀一次，我從頭到尾沒有要他退選，但是那個話他應該聽得懂，他是聰明人。」