28歲錢姓男子因5萬元債務糾紛，在嘉義縣治特區被押走，被毆打後路邊，送醫不治，共有7名成年男子及6名未成年男女涉案，這夥人以「企業社」掩護，暴力催討債務，警方今天依殺人、滅證罪嫌移送7名犯嫌，其餘犯嫌陸續投案，被檢方交保、飭回。

錢男與蘇姓女友4日深夜騎機車途經縣治特區，被駕駛自小客車的李姓男子攔下，夥同車上姜姓男子及未成年的1男1女，將錢男押上車後駛離，蘇女記下車號報警。

錢男被載到義竹鄉偏僻處，遭10餘人持棍棒打到昏迷，李男等4人在載錢男回水上鄉途中發現錢男沒有氣息，將錢男丟棄在鹿草一處偏僻產業道路，警消據報，將錢男送醫急救後不治，檢警解剖研判錢男死於橫紋肌溶解。

李男、姜男及2名未成年男女5日向警方投案，否認打人，李男、姜男經檢方訊後各以5萬、3萬交保，2名未成年飭回。

警方陸續逮捕丁男、曾男、楊男等數名嫌疑人，還有2名蘇男8日晚上投案，丁男被交保後因供述遭打臉，今天又被警方逮捕，經初步調查2名蘇男及曾男疑是主嫌。

警方連日偵查共有13名嫌犯涉案，7名20多歲男子、6名未成年男女，犯嫌供稱一夥人持4支鋁棒「教訓」錢男，警方也根據民眾舉報，在義竹大排出海口處找到3支犯案鋁棒。

警方今天依殺人、滅證等罪嫌移送2名蘇男、丁男等4名成年犯嫌及4名未成年共7嫌，並懷疑打人的犯嫌是受錢男的債權人教唆而動手，繼續擴大追查。