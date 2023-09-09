侯友宜今天參訪並品嘗南投知名糕餅業微熱山丘，對酸中帶甜的土鳳梨酥讚不絕口。(曾雪蒨攝)

侯友宜參加華山基金會舉辦長者才藝秀活動與長輩合影。(曾雪蒨攝)

侯友宜與縣長許淑華、縣議員游顥與林儒暘等人，一起鳴槍為全國萬人健行活動揭開序幕。(曾雪蒨攝)

搶攻勞工與老人票！侯友宜9日合體南投縣長許淑華，參加全國萬人健行活動，還到知名餅店「微熱山丘」假日市集跟農民、長者搏感情，趁機宣導基本薪資33k起跳與老人健保政策，爭取大家支持有魄力有行動力的人當總統！

國民黨總統參選人侯友宜今天一早就南下南投中興大操場，參加全國萬人健行活動，跟許淑華一起主持鳴槍起跑儀式，還親切地跟民眾一起走一段，途中巧遇來自新北市民，對著他高喊「侯總統，我們是新北市民，你要加油喔！」聽到鄉親幫他加油分外親切，心花開得主動開心找鄉親合照。

侯友宜接著跟全國體育總會各縣市代表座談，聽取體育界的心聲，還在許淑華安排下拜訪南投知名糕餅企業「微熱山丘」，親嘗代表產品土鳳梨酥，還參訪假日市集跟農民互動，並插花出席華山基金會正在市集旁舉行的「照亮孤老才藝秀」，幫演奏的長者按摩搏感情，現場長者也熱情喊他「侯總統加油！」

侯友宜把握機會跟現場長者報告，強調自己未來當總統，會推動所得稅20％以下的老人健保全額補助，全國會有超過400萬名長者受惠；他也不忘再提前日主張的最低基本薪資3萬3千元的政見，再批民進黨說要調整最低基本薪資3萬，結果明年卻只調整到2萬7400元，批民進黨政府已經跳票，但如果他當總統，他任內一定將基本薪資提升到3萬3千元，就是要讓大家知道「侯友宜有魄力、有能力可以當一個好總統。」

侯友宜也不忘扮演「母雞帶小雞」角色，跟長著們推薦身邊的「菸斗仔」年輕人，將代表國民黨參選南投縣第二選區立委、現任市議員游顥，告訴長輩們「游顥的台語發音就是「有孝(孝順)」，大家希望家中子孫都孝順，就選游顥，讓年輕有活力的年輕人為大家服務，讓南投更好！」

游顥也把握機會，再次跟障者自我介紹「我是游顥「有孝」啦，也提醒大家侯友宜提出不管是老人健保或是巴士量表政策，都是對長輩與子女很重要的照顧政策，他支持侯友宜的政見，也希望有機會進入立法院，協助推動侯友宜總統候選人的政見，讓大家過得更好更幸福。」

一路陪同的縣長許淑華說，很開心今天邀請到侯市長到南投參加活動並傾聽民意，南投縣雖然人口不多，但非常純樸且團結，這幾天剛好有行程可以搭配到侯市長參選總統行程，未來這幾個月預計會有更多候選人來到南投，只要候選人可以將地方上的需求與基礎需要納入政見，南投都歡迎。