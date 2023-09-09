蘆竹幼兒園教保組長陳品妍引入餐桌美學，成功改善偏食、減少廚餘，創新作法讓她獲SUPER教師肯定。(蔡依珍攝)

蘆竹幼兒園教保組長陳品妍引入餐桌美學，成功改善偏食、減少廚餘，創新作法讓她獲SUPER教師肯定。(蔡依珍攝)

蘆竹幼兒園教保組長陳品妍引入餐桌美學，成功改善偏食、減少廚餘，創新作法讓她獲SUPER教師肯定。(蔡依珍攝)

市長張善政出席頒獎典禮。(蔡依珍攝)

市長張善政出席頒獎典禮。(蔡依珍攝)

市長張善政出席頒獎典禮。(蔡依珍攝)

仁和國小數學老師林裕峯獲SUPER教師肯定。(蔡依珍攝)

4名教師獲得SUPER教師的殊榮，將代表桃園市參加明年全國SUPER教師遴選。(蔡依珍攝)

蘆竹幼兒園教保組長陳品妍引入餐桌美學，從傳統三色碗改成瓷盤，一改過去食材堆疊的樣貌，成功減少廚餘、改善挑食，幼兒也喜歡上用餐氛圍，並學會洗碗等技能，畢業感恩餐會更讓看到改變的家長感動淚崩，創新作法讓她獲得桃園市SUPER教師，將進軍全國賽。

陳品妍說，用餐是幼兒園老師最困擾的時刻，幼兒挑食、不肯乖乖坐下用餐、飯菜掉滿地等，但連哄帶騙或太強硬手段多會引起反感。她嘗試引進餐桌美學，第一步先換掉傳統三色碗，改用溫潤的陶瓷餐盤，食物不再於碗裡層層堆疊，孩子的食慾跟著通盤展示的食物一起被「打開」，從中認識食材也改善挑食，廚餘跟著變少。

陳品妍也導入食材色彩學、茶道課等，讓幼兒自己動手擺盤、裝飾，孩子每天都期待用餐，氛圍變得開心愉悅。

「打破餐盤無法避免，但不能因噎廢食！」陳品妍說，學前教育教導認識瓷器很重要，但也坦言幼兒剛開始練習洗碗時曾一周破3個，團隊納悶洗茶器都順利、為何洗餐盤不易，觀察發現孩子們手小，多了泡泡就握不住餐盤，孩子們主動提出改讓餐盤洗「泡泡浴」，再沖洗晾乾，之後不曾再打破。

才29歲、教學6年的陳品妍，老家種職蝴蝶蘭，笑說從沒想過生長背景可以跟喜愛的教學結合，希望將美落實在生活角落，不用華麗炫目就能處處都是美。

桃園市教師會理事長陳俊裕說，經過激烈競爭，陳品妍和仁和國小數學老師林裕峯、楊光國中小輔導老師呂宇爵和壽山高中美術老師王彥翔，4名教師獲得SUPER教師的殊榮，將代表桃園市參加明年全國SUPER教師遴選，期許將代表桃園再度勇奪全國教師獎。

市長張善政也出席頒獎，回憶求學階段，笑說他都還記得國小6年、國中、高中所遇到的老師，幾年前回母校參加校慶時，巧遇班導也令他相當開心，他後來到台大任教，儘管學生已畢業多年，至今還與他保持聯繫，深刻體會「一日為師，終身為父」的道理。

張善政感謝每天在學校裡辛勤付出的老師們，也細數上任來推動的免費營養午餐、代理教師全年聘期等政策，期許桃園能培養出有別於其他縣市的優秀下一代，孩子們將來能以自己的學校為榮。