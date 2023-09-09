▲至碧砂漁港停車的多位哈雷重機車主合影，一字排開相當壯觀。（李昌萬提供／徐佑昇基隆傳真）

台灣哈雷俱樂部35名會員9日舉辦「淨灘車聚」，上午於碧砂漁港集合後搭船到基隆嶼，共同響應基隆市天行者慈善協會、基隆區漁會發起的淨灘活動，共撿回3900支寶特瓶及35顆漁業浮球。（李昌萬提供／徐佑昇基隆傳真）

▲各車主搭船登上基隆嶼後，除了參觀風景外，也至岸邊進行淨灘，旅遊兼做環保，一舉數得。（李昌萬提供／徐佑昇基隆傳真）

台灣哈雷俱樂部35名會員9日舉辦「淨灘車聚」，上午於碧砂漁港集合後搭船到基隆嶼，共同響應基隆市天行者慈善協會、基隆區漁會發起的淨灘活動，登島觀賞島上生態，並同時至海岸撿回3900支寶特瓶及35顆漁業浮球，藉此號召更多民眾認識並保育基隆嶼島生態，共同讓海洋永續發展。

台灣哈雷俱樂部車友今天舉辦「車聚」，結合天行者慈善協會、基隆區漁會、萬豪船隊合辦的基隆嶼登島觀光遊憩及環境資源保育活動，一早從碧砂漁港搭船登島，聽取導覽解說後並到海岸淨灘，希望呼籲民眾一起關心海洋生態，維護海洋資源。眾人返回碧砂漁港後，再騎車出發前往下一站。

天行者慈善協會理事長李昌萬表示，籌辦本活動目的在透過專業導覽解說，使參與民眾瞭解基隆嶼及周邊海域生態環境、動植物資源、地質景觀及海洋廢棄物種類，建立海洋保育觀念與共識，落實聯合國永續發展目標中，保育及永續利用海洋生態系，確保生物多樣性並防止海洋環境劣化精神，達成海洋永續發展目標。

基隆區漁會理事長簡建輝則表示，基隆嶼被為稱「海上明珠」，風景秀麗，更是動植物天堂，周邊海域生態資源豐富。隨著海上觀光風氣盛行，越來越多民眾從事海上活動。未來除了要避免漁業濫捕或過度汙染危及海洋生態，希望參與海上活動民眾，也要協助保育海洋資源。

基隆市政府與民間團體推動基隆嶼生態保護及觀光多年，目前已成功復育及發現多種特有種動植物，動物包括椰子蟹、遊隼、褐鷹鴞、白腹鰹鳥、白腹琉璃、藍磯鶇、長尾蜻蜓、焰紅蜻蜓、亞東細蟌、紋黃蝶、豆波灰蝶和雙標紫斑等。植物則有基隆筷子芥、基隆早熟禾、基隆短柄草、基隆澤蘭、基隆野山藥、基隆天胡荽等，吸引學者和遊客造訪觀賞。