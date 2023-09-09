展望2023年第三季，久陽表示，營運已見底部，以保守審慎看待，近期雖然鋼鐵市場有回溫跡象，但買氣還未見明顯起色，螺絲本業尚待需求增溫。

在子公司方面，台鋼運輸因貨運需求低迷、海運費雖有短暫提價，但長期趨勢未見明顯回溫，導致營收較去年同期大幅衰退；榮福代操之焚化廠在完成破管整修及歲修後，營運已回復正常，8月營收亦回到正常表現。