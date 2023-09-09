展望2023年第三季，久陽表示，營運已見底部，以保守審慎看待，近期雖然鋼鐵市場有回溫跡象，但買氣還未見明顯起色，螺絲本業尚待需求增溫。
在子公司方面，台鋼運輸因貨運需求低迷、海運費雖有短暫提價，但長期趨勢未見明顯回溫，導致營收較去年同期大幅衰退；榮福代操之焚化廠在完成破管整修及歲修後，營運已回復正常，8月營收亦回到正常表現。
台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下螺絲廠久陽(5011)8月份自結合併營收2.57億元，年減37.90%、月增2.56%；累計前8月合併營收24.14億元，年減22.83%。久陽表示，前8月合併營收比去年同期減少，主要是螺絲本業因客戶端庫存去化成效不彰，加上歐洲景氣疲軟需求下降，又逢暑假期間歐洲客戶休假，致下單及出貨未見起色，久陽表示，將機動調整接單策略將接單量最大化。
展望2023年第三季，久陽表示，營運已見底部，以保守審慎看待，近期雖然鋼鐵市場有回溫跡象，但買氣還未見明顯起色，螺絲本業尚待需求增溫。
在子公司方面，台鋼運輸因貨運需求低迷、海運費雖有短暫提價，但長期趨勢未見明顯回溫，導致營收較去年同期大幅衰退；榮福代操之焚化廠在完成破管整修及歲修後，營運已回復正常，8月營收亦回到正常表現。
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