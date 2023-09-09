民進黨總統參選人賴清德今出席全國護理師賴清德後援會成立大會，賴清德表示，如果他當選，將會通過健康憲章，國家未來提出建設案，硬體的建設等各種政策，不能違反國民憲章，健康是最優先的，「賺錢有數、生命要顧」，應該要通過健康憲章，在推出政策時要符合健康原則；另外，還有改善醫療人員的工作環境，這是最實質的。

賴清德說，醫療人員工作環境都極需要改善，很多醫師科別招不到醫生，也找不到護士，前衛福部長陳時中也跟他說，大家希望三班護病比要入法，一定要來改善工作環境，因為現在是全日護病比，讓大醫院遵守三班護病比。

賴清德提到，醫療人員的工作環境改善後，醫療人員也要互相合作，各領域要合作，甚至跨領域合作，要跟健康促進領域合作，像是體育、養生和營養等，要從教育開始，教育太重要。

他舉例，他跟牙醫師討論，盼能達到國人80歲能保有20顆牙齒，現在80歲保有20顆牙齒的老人才占20％，醫界也有目標要去完成，從孕婦胎兒、嬰幼兒和青年等不同年齡層，應該要有特別計畫。

賴清德表示，中壯年人的糖尿病跟高血脂只有5成左右好好控制而已，這些造成中風和腎衰竭都是造成不健康的原因，台灣健康第一殺手是癌症，去年不幸身亡者5萬多人，死於癌症的有24.9％。

他指出，要預防、篩檢和治療等，現在主要有口腔癌、大腸癌等，2021年篩檢人次有400多萬人，表示衛福部有用心健康把關，篩出6、7萬人早期的患者，未來是智慧醫療的年代，應該科技給癌症病人提供更好的醫療。