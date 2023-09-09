新華社9日報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平6至8日考察黑龍江省期間， 7日下午在哈爾濱市主持召開新時代推動東北全面振興座談會並發表講話強調，新時代新征程推動東北全面振興，要貫徹落實中共二十大關於推動東北全面振興實現新突破的部署，完整準確全面貫徹新發展理念，牢牢把握東北在維護國家「五大安全」中的重要使命。

習近平表示，牢牢把握高品質發展這個首要任務和構建新發展格局這個戰略任務，統籌發展和安全，堅持目標導向和問題導向相結合，堅持鍛長板、補短板相結合，堅持加大支持力度和激發內生動力相結合，咬定目標不放鬆，敢闖敢幹加實幹，努力走出一條高品質發展、可持續振興的新路子，奮力譜寫東北全面振興新篇章。

中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席座談會。

座談會上，大陸國家發展改革委主任鄭柵潔、遼寧省委書記郝鵬、吉林省委書記景俊海、黑龍江省委書記許勤、內蒙古自治區黨委書記孫紹騁先後發言，就推動東北全面振興彙報工作情況、提出意見建議。

聽取大家發言後，習近平發表講話強調，2018年9月在瀋陽召開深入推進東北振興座談會以來，東北三省及內蒙古在推動東北振興方面取得新進展新成效，國家糧食安全「壓艙石」作用進一步夯實，產業安全基礎不斷鞏固，能源安全保障作用不斷強化，生態安全屏障不斷築牢，國防安全保障能力穩步提升，改革開放呈現新氣象。

習近平指出，東北資源條件較好，產業基礎比較雄厚，區位優勢獨特，發展潛力巨大。當前，推動東北全面振興面臨新的重大機遇。

習近平強調，要以科技創新推動產業創新，加快構建具有東北特色優勢的現代化產業體系。推動東北全面振興，根基在實體經濟，關鍵在科技創新，方向是產業升級。要牢牢扭住自主創新這個「牛鼻子」，在鞏固存量、拓展增量、延伸產業鏈、提高附加值上下功夫。加快發展風電、光電、核電等清潔能源，建設風光火核儲一體化能源基地。加強生態資源保護利用，發展現代生物、大數據等新興特色產業，發展冰雪經濟和海洋經濟。繼續深化國有企業改革，強化戰略支撐作用。創新央地合作模式，促進央地融合發展，更好帶動地方經濟發展。

習近平指出，要以發展現代化大農業為主攻方向，加快推進農業農村現代化。當好國家糧食穩產保供「壓艙石」，是東北的首要擔當。要確保平時產得出、供得足，極端情況下頂得上、靠得住。

習近平強調，要加快建設現代化基礎設施體系，提升對內對外開放合作水準。東北是中國向北開放的重要門戶，在中國加強東北亞區域合作、聯通國內國際雙循環中的戰略地位和作用日益凸顯。

習近平指出，要提高人口整體素質，以人口高品質發展支撐東北全面振興。要進一步優化政治生態，營造良好營商環境。大力弘揚東北抗聯精神、大慶精神（鐵人精神）、北大荒精神，引導黨員、幹部樹立正確的政績觀，激發幹事創業熱情。形成能者上、優者獎、庸者下、劣者汰的良好局面。加強中共領導和黨的建設，是東北全面振興的根本保證。

習近平最後強調，入汛以來，東北一些地方遭受嚴重洪澇災害。中共中央已就抗洪救災和災後恢復重建作出全面部署。希望確保受災群眾溫暖過冬，確保災區學生有學上，盡快恢復災區正常生產生活秩序。要高度警惕秋汛，做好搶險救災各項準備，有備無患。