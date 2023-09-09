印度一名14歲少女出門放羊，竟遭到11名男子、少年輪流侵犯，最後還關進窯爐內活活燒死。

繼部落女子被暴民脫光、強迫遊街並性侵後，印度再發生震驚全國的輪暴案，一名14歲少女出門牧羊，竟遭到11名男子、少年輪流侵犯，事後更關進火爐中活活燒死。死者哥哥在火爐裡發現妹妹的手鐲後才揭發這起事件，警方後續在附近發現少女已經燒焦、四散各處的屍塊。

綜合《印度時報》（Times of India）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，印度西北方拉吉斯坦省（Rajasthan）碧爾瓦拉縣（Bhilwara）一名14歲少女，8月3日出門替家人牧羊後遲遲未歸，家人於是開始找人。

後來少女的哥哥發現好幾個遊牧民族搭建的窯爐，其中一個窯爐在通常不會焚燒的夜間時刻冒煙，讓他心生懷疑。少女的哥哥用棍子翻遍窯爐，並仔細檢查燒焦物品，赫然在窯爐內發現了幾天前才送給妹妹的手鐲。

少女哥哥發現妹妹的手鐲後，當地警方及法醫專家隨即趕到現場，警方在窯爐內發現部分少女燒焦的遺體，其餘屍塊則散落不同地方。一名資深員警表示，這是他職業生涯中最具挑戰的調查。

案發一個月後，警方2日正式起訴11名嫌疑犯中的9名男子，另外還將起訴其餘2名未成年男性。

Raped 14-year-old in #Rajasthan was alive when burnt in furnace: Cops



Nearly a month after a gang-raped minor's body parts were found in #Bhilwara in Rajasthan, police filed a chargesheet, saying the girl was alive when she was burnt. https://t.co/10f6Ob3YTw — The Times Of India (@timesofindia) September 3, 2023

超過400頁的起訴書指出，11名男子輪流侵犯少女，性侵得逞後又在少女身上灑石油類的化學物質，之後將少女關進窯爐內「活活燒死」。

警方表示，這起案件的另一個困難點在於缺乏少女的陰道檢體，警方已尋求法醫專家協助採檢，成立這起強暴案件。

這起駭人聽聞的犯罪引爆全印度社會怒火，數百人走上街頭為少女申冤。

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