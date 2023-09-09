颱風海葵造成台東9萬餘戶停電，台電稱已全面復電，台東海線居民因路樹壓垮電線桿，至今仍無電可用。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

東河二線產業道路雖暫時搶通，但因台電機具車輛仍無法通行，當地仍有25戶無電可用。（陳季微提供／蔡旻妤台東傳真）

颱風海葵造成台東近9萬戶停電，台電8日發文稱台東地區已全面復電，海岸線、縱谷線30餘戶居民跳腳，卻有民眾說，沒電生活已長達1周，生活克難、四處找人借電。

台電昨天發文表示，海葵颱風造成台東地區8萬9237戶停電，集結全省各地16個區處加派人力馳援，並集結支援各式機具、車輛、材料挺進台東，日前剩餘 23戶已於8日中午1點前全面修復。

成功鎮小馬部落居民無奈表示，電線桿遭省道路樹壓垮，無電使用迄今，看到台電公開發文「全面復電」，相當崩潰。

東河鄉代表陳季微指出，東河二線產業道路雖暫時搶通，但因台電機具車輛仍無法通行，當地仍有25戶無電可用，另外，泰源山區通訊完全中斷3天，外界無法掌握救災情形。

陳季微說，這次風災台電管線在東河鄉毀壞程度太高，凸顯台電平時在維修方面或線路本身，都迫切需要改善。同時希望中央政府能協助專案補助，改善山區電力和通訊設備、自來水系統等基礎建設協助。

鹿鳴溫泉酒店副董事長潘貴蘭說，災後第6天，海端鄉加拿村民仍反應無水電可用，歡迎家中因受災不便的鄉親及在風雨中搶修的台電人員到鹿鳴酒店洗個免費熱水澡，洗去疲累再繼續打拚。

台電台東區副處長鄭開玲回應，部分住戶為支線，台電相關系統上無法顯示，本周末仍動員全面搶修，如接獲反應將盡速現勘，協助復電。