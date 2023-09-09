嘉義縣政府舉辦徵才活動，廠商擺攤，民眾現場求職熱烈。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府舉辦徵才活動，副縣長劉培東關心現場媒合情形。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣開發產業園區，持續招商，縣府9日舉辦現場徵才活動，業界共釋出1200多個工作機會，約4成職缺薪資4萬元以上，吸引2126人入場，初步媒合率為74％，縣府推估未來數個產業園區接力招商，將有5萬個就業機會。

嘉義縣副縣長劉培東表示，嘉義縣在縣長翁章梁執政之下，積極創造大量工作機會，大埔美園區已有106家廠商進駐，有逾6000人就業，未來全區廠商全量產後將再增2萬5000個就業機會。

馬稠後1期已有29家廠商進駐，約2000人就業，全區將可帶來5000個就業機會，2期園區目前正在招商，未來可再提供2萬個職缺；嘉義科學園區、中埔公館及水上南靖園區正在開發，未來可望創造5萬個就業機會。

嘉義縣政府、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今天在民雄國中舉辦現場徵才活動，包括康妮國際企業、容景精密、佐登妮絲、勤誠興業、松川、福隆玻璃、聯華食品及星巴克等大企業徵才。

嘉義縣政府表示，有20家廠商提供身障者及中高齡者友善職缺，4成職缺薪資達4萬以上，一共吸引2126位民眾入場參觀，初步媒合率74％。