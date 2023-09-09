民進黨立委蘇巧慧今（9）日下午在樹林舉辦施政願景說明會，農業部長陳吉仲、交通部長王國材都現身力挺，其中王國材受訪時也針對太魯閣號車廂內發現罹難者遺骸、台鐵道歉方式以及台鐵中秋連假罷工等問題一一回覆，特別是太魯閣號事件，王認為交通部難辭其咎，有很多疏失要檢討、改善。

針對太魯閣號意外發生至今已超過2年多，日前卻還在車廂內發現罹難者遺骸，事後台鐵甚至傳出要用LINE訊息向死者家屬道歉的荒唐事件，王國台直指這樣的處理方式非常不好，所以台鐵後來也再次召開記者會致歉。

王國材表示，太魯閣事件發生至今，還在車廂內發現遺骸，這部分交通部是難辭其咎，從整個流程來看，當中有很多疏失要去檢討，而這部分也在行政院召開會議，未來每一個階段的交接都已經確定了，要趕快去改善。

至於台鐵傳出有8成員工要中秋連假罷工，王國材說，這幾天都在溝通，包含員工權益以及保障備勤津貼能夠確定法制法，這兩部分這幾天都跟行政院做了很多討論，過程很順暢，所以應該不至於會有罷工以及不加班的狀況發生。

王國材也說明今日現身蘇巧慧施政願景說明會的原因，他說因為整個樹林地區有相當多的建設，包括捷運萬大中和樹林線、三鶯線，還有台65線浮洲交流道，所以今天來主要是讓當地鄉親知道交通部做了哪些事情。