蔡其雍回應表示，那是被告的個人行為，跟金門縣黨部無關，事情還是需以院檢的調查為主。(于家麒攝)

翁明志在他個人臉書PO出的法院判決書，驚爆現任主委暨縣議員蔡其雍在選舉過程中疑似買票賄選。(圖／擷取自翁明志臉書)

民進黨金門縣黨部首任主委翁明志今(9)日凌晨在他個人臉書PO出一封法院判決書，驚爆現任主委暨金門縣議員蔡其雍在議員選舉過程中疑似買票賄選，還遭選民多次到黨部索要賄款；翁明志說，這不止是全國首例，也會成為舉國笑話，讓他痛心疾首。對此，蔡其雍則回應表示，那是被告的個人行為，跟黨部無關。

依翁明志今日凌晨在臉書PO出的金門地方法院刑事判決書中指出，被告何女受蔡其雍支持者的邀約，先將戶籍遷到第一選區並約定好要把票投給蔡，以選前交付新台幣5000元作為對價，後來何女又幫忙向其姐與外甥詢問有無意願以同等對價支持蔡，外甥當場拒絕，但姐姐卻未表達反對，何女因而認定姐姐已允諾賣票，但後續一直未收到期約款項，且聯繫不到中間人，前後3次到民進黨金門黨部要求蔡其雍出面處理，並跟在場的人告知期約賄選情節，才遭查獲。

何女遭判有期徒刑3月，如易科罰金，以新台幣壹仟元折算壹日；又共同犯公職人員選舉罷免法第九十九條第一項之交付賄賂罪，處有期徒刑1年7月。均緩刑4年，並應向公庫支付新台幣伍萬元。褫奪公權3年。

翁明志今天接受電話訪問時表示，先前就曾聽到有關蔡其雍涉及賄選的傳聞，但都未經證實；昨天夜裡上網看到法院的判決書，裡面有提到民進黨金門縣黨部，所以他才特別去詳閱內容，發現確有其事，當下便感到痛心疾首、相當難過。

翁明志說，民進黨金門縣黨部是他在20幾年前所一手創立，長期以來堅持的核心價值就是「清廉」、「反黑金」，而反賄選也一直是縣黨部堅守的原則，沒想到如今卻淪落至此，爆出有選民跑到黨部索要賄款，這不止是全國首例，也會成為舉國笑話，讓他覺得憤怒、更感到痛心。

翁明志強調，法院的判決是一個政治人物最低的標準，民進黨強調要「反黑金」，推動「排黑條款」，甚至有中常委過去因涉及黑道紀錄被逼退，都宣示出排黑的決心，希望黨中央能深入調查，若真有黨員涉及賄選，不用等法院的起訴與判決，黨中央都應該祭出黨紀盡快處理。

對此，蔡其雍回應表示，那是被告的個人行為，跟黨部無關，被告在選舉期間，莫名其妙跑來黨部要錢，這應該是有人在捕風捉影，如果他真有違法，應該會被起訴或提起當選無效，但他在今年2月跟3月間都有收到金門地檢署跟高分檢的不起訴書，會有這些聲音，可能是黨內選舉後所衍生的風波，事情還是需以院檢的調查為主。