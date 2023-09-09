中國國家林業和草原局網站消息，中國國家林草局9日發布聲明，對美國內政部有關穿山甲貿易問題的認定強調，美方此舉是濫用長臂管轄又一例證，違背客觀、公正的基本準則，極不利於全球穿山甲保護合作，中方對此表示嚴重關切，並堅決反對藉穿山甲保護問題損害中國保護聲譽的企圖。中方已經並將繼續就此向美方提出嚴正交涉。

聲明指出：9月8日，美國內政部無視中國為保護全球穿山甲付出的極大努力和取得的明顯成效，認定中國公民從事穿山甲貿易和獲取活動，正在削弱《瀕危野生動植物種國際貿易公約》效力。美方此舉是其濫用長臂管轄的又一例證，違背了客觀、公正的基本準則，極不利於全球穿山甲保護合作，中國國家林業和草原局作為中國政府履行《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的牽頭部門，對此表示嚴重關切，並堅決反對藉穿山甲保護問題損害中國保護聲譽的企圖。中方已經並將繼續就此向美方提出嚴正交涉。

林草局稱，近十年來，中國政府大力推進生態文明建設，強化瀕危野生動植物保護，取得了舉世矚目的歷史性成就。中國政府高度重視穿山甲保護，2020年6月3日將穿山甲所有種調升為國家一級保護野生動物；2020年7月3日設立穿山甲保護研究中心，加強穿山甲救護、繁育和野外研究；發布進一步加強穿山甲保護管理通知，強化穿山甲野外種群及其棲息地保護和監測，嚴格禁止獵捕、食用穿山甲，有效促使中國穿山甲野外種群恢復性增長。

中國堅定履行《瀕危野生動植物種國際貿易公約》義務，積極推進履約行動，停止了商業性進出口穿山甲及其製品活動，建立由27個部門組成的打擊野生動植物非法貿易部際聯席會議制度，嚴厲打擊走私及非法交易穿山甲活動，有關非法活動呈明顯下降趨勢；連續十多年支持穿山甲分布國強化野生動植物保護能力建設，聯合亞洲、非洲等穿山甲分布國開展了打擊野生動植物非法交易系列行動，為加強全球穿山甲保護、遏制非法交易作出了重大貢獻，多次獲得《瀕危野生動植物種國際貿易公約》祕書長表彰證書、亞洲環境執法獎、克拉克·巴文獎，有關成就不容詆毀。

中國將進一步加強與國際社會合作，科學、務實採取積極行動，為保護穿山甲在內的瀕危野生動植物發揮更大作用。