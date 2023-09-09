清代內府收藏的著錄文獻《石渠寶笈》，收錄作品7000餘件，堪稱華人書畫收藏史上的集大成之作，2023蘇富比中國古代書畫秋季拍賣，150件名家翰墨中，即有《石渠寶笈》著錄作品5件，可管窺皇室氣派。

此次秋拍中名列《石渠寶笈》的，包括陸治《雲川圖》，著錄於《石渠寶笈三編》，據大陸書畫鑑定專家徐邦達所述，此幅作品評價為「真跡上善」，原為彭年所書《雲川記》，陸治補青綠山水《雲川圖》，書畫合璧，白雲翠岫，意境清朗。陸治曾從文徵明、沈周等學詩書畫，為吳門重要畫家，構圖具新意，徐邦達於《重訂清宮舊藏書畫》指其「設色之絢爛、明朗均高人頭地」。

徐揚的《摹黃公望筆意卷》著錄於在《石渠寶笈續編》，他在入宮後的早期作品多為文人意趣濃厚，直抒性靈，後期則多是歷史題材。乾隆在此卷中題詩稱贊「愛此溟蒙意，富春春靄時」，融合了黃公望的諸多筆法。

董邦達的《山水冊》著錄於《石渠寶笈三編》，乾隆帝對題御製詩八首，著錄於《御製詩四集》，為君臣合作典型之一。然而，本幅為董邦達晚年所做，乾隆帝於 1775 年題字時董邦達已離世七年，故詩文中有「拂籟松岩昔年況，追思 即景感懷長」之感嘆，可見君臣之間感情深厚。

另有文徵明的《天平山圖》，此作落「文璧」款，詩文可知其登太平山時年38，為其少見的早年山水。後得乾隆帝御題詩堂「名區勝賞」及御製詩四首，均著錄於《御製詩三集》，題《文徵明仿黃公望山水》，並鈐五璽。