中華隊9日在超級循環賽最終戰將碰上日本隊，可說是本屆U18世界盃冠軍戰前哨戰，此役中華隊推出曾偉喆先發，日本則是高橋煌稀應戰；而中華隊打線也作出微調，前2棒許庭綸、邱鑫對調。
總教練吳柏宏表示，讓邱鑫打開路先鋒主要是看中他壘上破壞力是全隊最強大，上壘後或許可以不用靠戰術就能上到得點圈，「如果今天這個打線發揮的不錯，或許明天也會沿用，主要是考慮壘上破壞力較強，就能破壞對手。」
今天的比賽已無關晉級，賽前吳柏宏也沒有對選手有太多提醒，「只是提醒比賽氛圍，很少比賽會連2天都碰到同一隊，我一直跟選手說其實兩隊的球風差不多，都是亞洲國家，不要想是對日本，當作在台灣比賽就好。」
針對明天冠軍戰，中華隊也有設定對方可能會派出的先發投手人選，以左投前田悠伍的機率比較高，另外也有鎖定右投手東恩納蒼，吳柏宏說：「情蒐小組都有給很多資料讓我們事前去做準備，中華隊打者從第1場到現在大概有8成遇到左投，所以不會畏懼。」
中華隊先發打線：
第1棒 邱鑫（指定打擊）
第2棒 許庭綸（左外野）
第3棒 柯敬賢（中外野）
第4棒 王念好（三壘手）
第５棒 林佳緯（右外野）
第６棒 李勛傑（一壘手）
第７棒 張趙紘（二壘手）
第８棒 胡孟智（捕手）
第9棒 黃天賜（游擊手）
先發投手：曾偉喆
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