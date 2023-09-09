馮德倫將擔任美劇《五行刺客》的導演。（大會提供）

馮德倫認為現在的演藝圈競爭更為激烈。（大會提供）

香港男星馮德倫日前與奧斯卡影后楊紫瓊一出席珠寶活動，他坦言，「以前競爭沒那麼激烈，現在競爭多，要跑出來比較困難，所以跳到出來的會是更厲害」，並稱自己出道將近27年，以前演的都是年輕角色，現在連即將參演的新作品，演的都是情緒豐富、有閱歷的新角色，感覺自己十分幸運。

日前受Netflix之邀擔任美劇《五行刺客》的導演，被問到執導該劇的過程中，對於中西方文化上的差異有什麼樣的感想？馮德倫表示：「拍《五行刺客》之前拍過美劇《荒原》，拍了4季，反而拍《荒原》時因為動作戲較多，那時候就帶著武術團隊；到《五行刺客》是自己一個人飛去加拿大，當時是多少有壓力，但是OK的」。

馮德倫也分享了自己的觀察，「他們那邊的工業運作這麼久，他們訓練了好多人才，基本上如果有人有一日狀態不好，換一個來都可以有一樣的水準，所以我覺得人才非常重要。」 而被問到作為導演是如何選角？他笑說：「我喜歡真實和自然的演員。」