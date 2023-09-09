當AI人工智慧、機械穿戴手臂從科幻電影橋段躍入我們的日常生活中，科技改變生活，也逐漸影響了生命的樣貌與演化，忠泰美術館邀請沈伯丞擔任《未來的生命，未來的你》策展人，邀集國內外15組藝術家，透過科技與藝術的結合創作，映射出藝術家對未來生命形貌的多元想像。

沈伯丞以其長期藝術計畫「再・創世：智慧生命的衍生型態」研究為基礎進行策展，從藝術視角思辨，當科技介入了生活與生命，生物六大分類之外是否還將多出「科技界」？來自英、美、法、日、德國、埃及、西班牙、墨西哥及台灣的藝術團體，帶來6組全球首展與4組全台首度亮相的新作。

沈伯丞表示：「展覽所意欲投射的並非僅是關乎生命的『科技』，更是關乎新科技情境中『生命樣態』的人文思索與美學關懷。」並透過「流動的生命與身體」、「數位裡的你與數位的它」和「機器、人與賽博格」三個子題，引領觀者直面新生命情境的提問與想像。

英國藝術家傑克．艾維斯首度在台展出的〈Zizi動起來：深偽變裝烏托邦〉，將深偽技術與酷兒群體結合，從AI演算中誕生的變裝皇后們，在如同櫥窗的螢幕中不斷流轉變換軀體與角色，企圖反思人工智慧的族群概念，打破固化的性別與身體定義。埃及建築師哈桑．拉賈的《建築的存在》系列影像，提取人與建築的影像，透過AI圖像生成系統，將建築從「生活機器」，幻化為能走秀、跳舞的人形「生物活體」。

墨西哥藝術家馬爾．布埃諾全球首次展出的作品〈終曲〉，將與作品互動的觀者形象上傳到數位維度中，直覺呈現數位演算法中的「你」。在TikTok擁有超過50萬粉絲的「Coolacloy」，創作者艾登．費海提本次展出的影像作品〈穿越超驗森林之旅〉為藝術家首次於國際間展出的作品，透過AI深層學習模型捕捉自然界資訊生成的生態系，讓觀者進入現實與想像無縫融合的《愛麗絲夢遊仙境》。

機器學著成為人，而人試圖將肉體改造為混合機器的「賽博格」，藝術家穆恩．里巴斯將地震傳感器植入體內，首次在台展出的作品〈在蒙塞拉特山等待地震〉讓身體與大地的律動結合為一支雙人舞作，由地球掌控節奏和強度，而藝術家則透過接收地震波動的強弱來詮釋舞曲。