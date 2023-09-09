基泰建設在台北市大直街巷弄建案，因施工不慎釀鄰房下陷，民代發現內湖區建案疑在施工且人行道隆起等。北市建管處今天表示，工地已停工，接獲陳情後會查人行道隆起原因。

基泰建設「基泰大直」建案7日因施工不慎，造成大直街94巷的民宅傾斜，其中一棟民宅嚴重下陷，一樓直接變地下室等嚴重災情。

民進黨立法委員高嘉瑜今天赴基泰建設位於內湖路1段的建案附近開記者會，她說，此建案施工時，疑造成附近人行道隆起及周圍道路有破損傾斜等狀況，建商曾派員修補2次。

她表示，此建案附近的住戶提到去年就發現有人行道隆起、磁磚掉落等狀況，曾反映陳情多次，居民擔憂是否會遇到如大直街巷弄建案同樣狀況，此外，相關損鄰鑑定都是由建商找人，住戶根本無法相信。

高嘉瑜說，要求北市府應委託第三方公正鑑定單位介入，且建商應負責全面協助鑑定及費用，市府要列管監控基泰建設旗下的工地，確保附近居民安全。

民進黨台北市議員何孟樺也透過臉書（Facebook）表示，北市府已勒令基泰建設全面停工，但內湖區新建工地疑繼續施工，接獲民眾反映，此建案工地上午傳出聲音，到場了解發現有多名工人進出工地，現場聽到切割、敲打、焊接聲等，已要求建管處介入了解，若有違法狀況務必從嚴處置。

北市府建築管理工程處發言人鄭大川表示，此建案現場正在進行安全圍籬改善工作，未有任何建築施工進度與行為，此建案附近人行道可能出現擠壓傾斜等狀況，目前未收到陳情案，接獲陳情後會查察處理。

鄭大川在記者會上說，市府昨天已要求基泰建設旗下工地全面停工，目前此建案在進行相關安全維護作業，後續會派員確認基泰建設的工地停工狀況，工地未獲得建管處允許前都不能動工，並會全面檢驗旗下建案。

此外，有自稱工地營造商的男子到場質疑高嘉瑜亂講話，已危害公司信譽，並稱內湖區建案附近發生狀況，非工地施工造成，且未派員修補人行道，至於人行道路面隆起與工地無關，有找專業技師監測，並強調附近鄰房及建物都沒問題。（編輯：張銘坤）1120909