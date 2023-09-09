北市環河南路民宅火警 男子逃生不及葬生火窟 17:292023/09/09 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市萬華區環河南路二段某民宅1樓，9日下午發生火警。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市萬華區環河南路二段某民宅1樓，9日下午發生火警，警消到場控制火勢後，發現1名蔡姓男子已不幸葬生火窟，據了解，該民宅1樓是由蔡的女兒租下，警消現正釐清起火原因中。 青澀「麻豆」爭奇鬥艷 伸展台走秀初登板 大直塌陷基泰神隱 受災戶憂市府與建商「互踢人球」 開鍘！建管處罰基泰建設27萬 北市7處工地全面停工 #火窟 #北市 #環河南路 #喪生 #1樓 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔣萬安出手！市府令基泰建設、福益營造北市工地全停工 13:542023/09/08 政治 大直工安住戶安置 蔣萬安：重建戶將安排入住南港社宅 12:002023/09/09 社會 巴西南部洪災 至少40人喪生 09:082023/09/08 國際 基泰施工害大直民宅下陷 網竟稱老公寓直接都更：賺爛了 17:262023/09/08 生活 《傳產》資深商辦變身老金雞 掀搶貨潮 10:582023/09/08 財經 道明僑校11日恢復上課 受災戶師生可獲1.2萬救助金 15:562023/09/09 生活 大直民宅塌陷 北市法務局協助受害戶求償 18:432023/09/08 生活 響應台灣設計展 新北10月推出3場秋季文化行旅 12:292023/09/09 生活 只差5公分！游淑慧轟基泰「規避審查」奧步 勸北市府1事 20:202023/09/08 政治 大直民宅陷落「估賠10億」！她曝建商狀況：極可能無法賠償 09:342023/09/09 政治 基泰恐賠10億以上！綠委籲北市府：盡快假扣押財產 11:532023/09/09 政治 對大直住戶塌陷「感到不忍」 陳建仁：需中央配合會全力以赴 11:212023/09/09 政治 守護近200名幼兒園師生營養健康 聾啞廚工陳勃宏獲新北表揚 12:052023/09/09 生活 必看！害怕大直塌陷案在我家重演？ 游淑慧教你「這樣做」 09:532023/09/09 政治 又是建案施工損鄰 游淑慧爆1疑點 旁人傻眼 11:122023/09/09 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。