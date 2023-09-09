2020年聖誕節在比利時引發眾怒的1名自行車騎士，當時他伸出膝蓋將1名5歲女童踹倒，如今卻在本週五（8）傳出消息，他贏得了這起誹謗訴訟，理由是小女孩的父親在網路上發布了這一支影片，在網路上病毒式散播，害得他不敢出門。

據《紐約郵報》（New York Post）8日報導，這名63歲自行車騎士，當時被這名小女孩奈亞（Neia Mpasa）的父親派崔克（Patrick Mpasa）全程錄下他在比利時列日省的自然保護區小徑上，冷酷地舉起膝蓋將奈亞撞倒在雪地中，根據英國《太陽報》（The Sun）的報導，這名騎士剛剛贏得了對她爸爸派崔克的誹謗訴訟。

自行車手在訴訟中聲稱，這段影片使他感到受到來自社群媒體用戶的憤怒以及威脅，害得他不敢離開家，法院將於4月份決定賠償金數額。

根據派崔克的說法，他氣的追了上去，不過這名騎士揚長而去，沒有道歉或表現出一絲懊悔，憤怒的父親後來在社群媒體上發布了這段視頻，問網友是否認為他應該報警，最終他確實這麼做了。

在2021年2月3日的一次庭審中，自行車手堅稱他伸出膝蓋是為了保持平衡，以「避免摔倒」，並補充說他「並沒有立即意識到」自己撞倒了女孩。

法官於2021年3月下令支付當時僅為1歐元（約新台幣35元）的賠償金，理由是他沒有打算傷害這名孩子，而且他已經在社群媒體上受到足夠多的批評。

派崔克先前聲稱，他發布這段影片並不是為了報復：「我也不想要獵巫，我只是希望他道歉。」

交通專家，包括比利時自行車協會GRACQ的成員，在當時表示，在自然小徑上，自行車騎士應給行人讓路。