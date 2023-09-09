民進黨立委王定宇近日邀請農業部長陳吉仲錄影，回應超思進口巴西雞蛋引發的相關爭議。陳吉仲表示，巴西進口雞蛋最後一批是5月底裝船出口，我政府6月底才將巴西列為禽流感疫區；超思負責人秦語喬，陳也是在報紙上才知道；農業部列4條件篩選出9家業者，沒有特權、圖利的問題，各家廠商的進口國、進口量、到岸價格都公開透明。陳吉仲也認為，此次專案雞蛋進口，「這是公私部門共同合作的最佳經驗」。不過對於價差、超思歇業後復業、超思資本額等關鍵問題，王定宇都並未提問。

「為甚麼政府要實施雞蛋專案進口？」陳吉仲表示，年初因禽流感國內雞蛋產能不足，雞蛋黑市猖獗，為讓消費者能吃的當蛋，「當然要專案進口」，專案進口可以保護蛋農，讓消費者買的到、吃的到雞蛋，產能不夠最快的方法就是專案進口，這是為了保護蛋農，專案進口可以找不同國家的蛋源。

「為何不是畜產會直接向各國購買？」陳吉仲指出，年初能進口雞蛋的國家只有美國、日本、澳洲，但日、美揭有禽流感疫情，因此轉向開放巴西、土耳其、泰國、菲律賓等國，但畜產會無法每個國家都拿到雞蛋，因為雞蛋不是一般商品「說進來就進來」，像是從巴西進來時，要有出口檢疫證明、安全衛生證明，「巴西以前從來沒有進口雞蛋到台灣」，透過業者在這些國家短時間、最有效率進口， 4月起陸續有幾千萬顆，就是靠業者動用貿易經驗跟在地關係。陳還稱，「這是公私部門共同合作的最佳經驗」，畜產會進口一千多萬顆、民間進了一億多顆蛋。

至於「圖利特定業者？超思公司資本額僅50萬，卻擁有進口雞蛋的資格？」一說，陳吉仲則酸說「雞蛋的多重宇宙」，缺蛋時很多不分黨派的民代都要求農業部把雞蛋找進來，市場平穩後就開始質疑其中過程，公務員、畜產會在執行時都依照相關規定，要求業者具備４個條件，「要有雞蛋貿易經驗」、「要能拿到出口國的檢疫證明和安全衛生證明」、「要有合理的報價」、「三月底前要有第一批訂單，確定何時能到台灣」，四個條件下篩選完僅剩9家具有資格，沒有所謂特權。陳吉仲也說，為避免被說圖利，就公開全部9家業者從哪個國家、進口多少量、到岸價格多少，全部公開透明，報價時價格、貨運成本太高也不會接受。

「部長把油水生意交給超思，為了照顧老朋友？」陳吉仲表示，超思負責人秦語喬他也是在報紙上才看到。

「進口雞蛋最高一顆補貼32元，政府失能導致市場失衡」的說法，陳吉仲指出，這是以偏概全，當時因緊急情況用空運進口，補貼由農業部吸收，但最後平均來看，農業部吸收的補貼，每顆雞蛋是3.8元。當時的黑市一顆賣到9塊，進口的蛋賣出去才6.8塊，對消費者也比較划算。

對於「政府進口不精算數量，導致雞蛋供過於求，進口蛋放到爛掉，造成本地蛋滯銷」的說法，陳吉仲也指出近期雞蛋產地價、批發價都上漲，需求也增加，滯銷價格應該會下跌，說法不合理。另外1.4億顆雞蛋幾乎都投入國內市場，僅留1、2千萬顆做為應急庫存，避免市場亂掉。

「超思進口的巴西雞蛋(禽流感疫區)會致癌？農業部謀財害命？」陳吉仲強調，進口的蛋都安全，邊境兩次把關，防檢署檢疫不合格不會進來，衛福部食藥署也有做安全檢測。巴西最後一批到台灣是7月17日，海運兩個月，從巴西裝船出來是5月底，但政府是六月底才公告巴西為禽流感疫區。

「進口雞蛋檢驗不合格，費用誰吸收？」陳吉仲強調是業者自行吸收，如超思從巴西進口的雞蛋，有100多萬顆不合格，退運銷毀也是超思自行吸收，且這些蛋都沒有進入台灣。而農業部與超思的合約中是「代收轉付」，而農業部是優於合約規定，進口的雞蛋要檢驗合格進關後才付款，至今還有兩成的貨款畜產會還沒付給超思，超思已經自己先代墊了。