小朋友體驗爲毛孩準備飼料。（張芷瑜攝）

「台北動保教育月啟動暨動物之家犬貓認養會」9日在台北市動物之家中繼園區熱鬧開跑。（張芷瑜攝）

北市「台北動保教育月」開跑，9日在台北市動物之家中繼園區舉辦「台北動保教育月啟動暨動物之家犬貓認養會」，動保處長陳英豪表示，現場除了有小小照護員體驗、手作坊等活動，台北市政府官方LINE也創新加入動物救援通報功能，讓市民在生活周遭發現受困受傷的犬貓或野生動物時，能即時且精準的通報。

台北動保教育月啟動暨動物之家犬貓認養會現場有「小小動物照護員體驗」、「手作小工坊」及「認養互動體驗」活動，不少爸媽帶孩子來認識毛孩，現場氣氛溫馨熱鬧，寵物網紅「柴犬Nana和阿楞的一天」也特別來到現場跟大家互動。

北市產發局長陳俊安表示，北市友善動保政策重視生命教育，新設「動保小教室」要求民眾於認養前上課1小時才有認養資格，今年更將貓犬學校加入鼠、兔與鳥等飼養照護課程，升級為「台北市毛孩學院」，在動保教育月期間市民也可透過網路學習參與活動。

陳英豪說明，「台北市政府」官方line在市民通報處新增動物救援通報系統，民眾遇到需要救援的犬貓或野生動物時，可以上傳影片、照片甚至是定位，增加通報處理速度，跟以往用1999通報或撥打1959相比，有更多圖示資料，救援能更精準有效率，加上使用上也更便民。

陳英豪也說，下半年會著重在生態保育，擬跟台北鳥會合作，在北方候鳥秋冬會來停留的關渡平原，舉辦關渡自然藝術季以及賞鳥季等一系列野生動物活動，歡迎市民來參與。

動保處表示，除了今日啟動活動外，也響應「9月28日世界狂犬病日」及「10月4日世界動物日」舉辦系列活動，諸如9月16日「毛孩健康同樂會」、9月24日「Hey！一起守護動物吧」，及為期一個月的「毛孩學院開課啦！」線上活動，讓民眾參與互動體驗及教育課程，能更認識毛寶貝的需求。