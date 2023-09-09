巨大的「刑事一鴿」風箏穿著刑警背心，吸引現場民眾目光。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

市警局也在風箏節現場，準備了互動小遊戲，邀請大小朋友一起反詐騙。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市政府9日舉辦風箏節，吸引許多大小朋友到新竹漁港欣賞美麗風箏，而新竹市警局第一分局也特別製作了「刑事一鴿」造型風箏，巨大的鴿子外頭套上刑警背心，在風箏節首度亮相，有小朋友看了好開心，萌喊「有鴨子！」讓到場宣導反詐、打詐的刑警們哭笑不得。

受海葵颱風影響，新竹市國際風箏節延至今、明兩天舉行，今白天就吸引了大批人潮聚集在新竹漁港，觀賞這次最大的亮點，2隻全球最大的30米鯨魚風箏。而新竹市警一分局也製作了大型「刑事一鴿」立體風箏，藉著風箏節到場向民眾宣導反詐騙、識詐。

巨大的「刑事一鴿」風箏穿著刑警背心，背上還有「打詐新竹隊」旗幟，吸引現場民眾目光，但短胖身形小朋友認不出是鴿子，大喊「有鴨子！」，讓員警很尷尬，也有民眾帶著寵物鴨到現場合照，但警方也表示無論是被認成鴿子、小雞、小鴨或鵝都沒關係，重點還是希望大家能重視反詐觀念，小心不要受騙上當。

新竹市警局長張素菱說，刑事一鴿展翅高飛，代表警方致力於反詐騙決心，在現今社會，詐騙案件層出不窮，盼透過「刑事一鴿」風箏的宣傳，提高大眾對於詐騙的認知度，並呼籲大家保持警覺，遠離詐騙陷阱。

市警局也在風箏節現場，準備了互動小遊戲，邀請民眾一起反詐騙，只要拿著放風箏圖卡打卡，並跟「刑事一鴿」拍照並打卡上傳，即可獲得小禮物，歡迎市民逛風箏節的同時，也來找找「刑事一鴿」的身影。